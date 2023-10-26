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Пашинян заявил о поиске новых партнеров для Армении: в Кремле ответили

Пашинян говорит, что в длительном присутствии военных баз РФ нет преимуществ

26 октября 2023, 16:46
Автор:
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Лиля Воробьева
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Из-за того, что Россия не выполнила свои союзнические обязательства, Армения ищет новых партнеров. Такое заявление сделал премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Wall Street Journal.

Пашинян заявил о поиске новых партнеров для Армении: в Кремле ответили

Никол Пашинян (фото из открытых источников)

Делая такое заявление, он объяснил, что речь идет о недавних событиях в Карабахе. А еще, по его словам, Армения больше не видит никаких преимуществ в длительном присутствии военных баз РФ.


"Эти события подвели нас к решению, что нам нужно диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности. Именно это мы и пытаемся сделать сейчас", – сказал Пашинян.

На эти слова сразу отреагировали в Кремле. В частности, спикер Путина Дмитрий Песков сказал, что в Кремле "не склонны воспринимать Wall Street Journal как первоисточник" и собираются поговорить об отношениях с Арменией во время встречи.

"Негоже России и Армении общаться через газеты, тем более через Wall Street Journal", — цитируют слова Пескова российские РИА Новости .

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Армения ратифицировала Римский устав. 3 октября парламент Армении наконец-то ратифицировал Римский устав Международного уголовного суда. Теперь Путин должен быть арестован, если он прибудет в эту страну. Ведь МКС в марте 2023 выдал ордер на арест российского президента по подозрению в принудительной депортации детей из Украины на территорию России. В Кремле с ответом не заставили себя ждать. Песков заявил, что присоединение Армении к Римскому уставу является некорректным решением.

Комментируя решение парламента Армении, Песков заявил, что Россия считает народ Армении братским, но у руководства этой страны есть вопросы. Также он заявил, что Кремль не хотел бы, чтобы Путину когда-нибудь пришлось отказываться от визита в Армению.



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