Пентагон предупреждал «Талибан» о авиаударах, пока те не захватили Кабул

В Министерстве обороны США предупреждали представителей террористической организации "Талибан" о том, что наносить авиаудары, пока те не захватили столицу Афганистана — Кабул. Об этом сообщили в эфире американского телеканала NBC News. Глава Центрального командования США генерал Фрэнк Макккензи подтвердил эту информацию. Он пояснил, что авиаудары нужны были, чтобы талибы не попавшие в Кабул до тех пор, пока там оставались американские военные. Тогда Маккензи лично встречался в Катаре с одним из лидеров "Талибана" Абдул Гани Барадар. Генерал показал представителю террористов карту Афганистана и ткнул пальцем в округ, к которому талибы не имели права заходить, пока не закончится вывода американских войск. Эту же информацию подтвердили три инсайдеры в Пентагоне.

Талибы - фото из открытых источников





Тогда "Талибан" согласился с требованием Пентагона, но добавил, что на тот момент некоторые террористы уже были на территории, окружающей Кабул. Поэтому представитель талибов предложил США усилить оборонные мероприятия вокруг аэропорта Кабула. Однако уже на следующий день после этого разговора талибы захватили Кабул, и США не ответили авиаударами через потенциальную угрозу гражданскому населению. 8 августа войска США нанесли авиаудары по позициям боевиков Талибана в городе Шеберган. Удалось ликвидировать более 200 боевиков.





Напомним, власть, которую теперь представляют мусульманские талибы, расширяют список запретов для жителей страны. Еще ранее представители воинствующего движения ввели запрет для мужчин брить бороды. Теперь воинственная власть не позволяет единоверцам выставлять в социальных сетях селфи и популяризировать западный стиль одежды. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Руководитель министерства обороны Мавлави Якуб одобряет эти новации и придерживается мнения, что это представителям мусульманского движения может только навредить. Ведь рассекречивает места, где работает командование исламистов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!