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Без долгих причесок и Селфи: "Талибан" ввел в Афганистане очередной запрет

Талибы уверены, что подобная мода и поведение - удел лишь "военачальников и бандитов" Запада

27 сентября 2021, 20:30
Автор:

Лиля Воробьева

Власть, которую теперь представляют мусульманские талибы, расширяют список запретов для жителей страны. Еще ранее представители воинствующего движения ввели запрет для мужчин брить бороды. Теперь воинственная власть не позволяет единоверцам выставлять в социальных сетях селфи и популяризировать западный стиль одежды. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Без долгих причесок и Селфи: "Талибан" ввел в Афганистане очередной запрет

Талибам запретили следовать западной моде и делать селфи (фото из открытых источников)

Руководитель министерства обороны Мавлави Якуб одобряет эти новации и придерживается мнения, что это представителям мусульманского движения может только навредить. Ведь рассекречивает места, где работает командование исламистов.

По его словам, его подопечные имеют задачи и должны их тщательно выполнять. А все европейские привычки только вредят общему делу, что объединяет Талибан и за которую их лучшие представители не жалеют своей жизни.

Также близкий родственник основателя движения Талибан сурово критикует соратников своего отца за то, что очень быстро ездят на авто и копируют западную моду — носят длинные волосы, а еще ходят в снежно-белых кроссовках.

Он считает, что такое копируют представители марионеточного режима. Талибы должны быть другими и не забывать о своих мусульманских ценностях, чтобы утвердить исламскую систему.

Напомним, что "Комментарии" информировали своих читателей о том, что  боевикы "Аль-Каиды" присоединились к "Талибану" в боях за провинцию Панджшер в Афганистане . Армия радикалов "Талибана" хочет захватить последнюю афганскую провинцию Панджшер, где еще удерживают власть остатки афганского правительства. Теперь этим террористам помогают единоверцы так же террористической группировки "Аль-Каида".


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Источник: https://www.wsj.com/articles/afghanistans-taliban-warns-foot-soldiers-behave-and-stop-taking-selfies-11632582775
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