По Аэропорту Кабула был нанесён ракетный удар

По аэропорту в столице Афганистана были выпущены ракеты. Об этом сообщает издание CNN, ссылаясь на американского чиновника.

Аэропорт Кабула. ФОТО: СNN.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, 30 августа. Сообщается, что аэропорт Кабула подвергся ракетному удару. По информации издания, по аэропорту было выпущено пять ракет. Для отражения атаки была задействована система защиты C-RAM. Она установлена в аэропорту и предназначается для защиты сухопутных войск от ракет, артиллерии и минометов.

Как сообщает телеканал Al Jazeera, одна из ракет достигла аэропорта. Отмечается, что ракетный удар был нанесён с севера страны. На данный момент неизвестно, кто стоит за атакой. Сообщений о жертвах нет.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что вблизи аэропорта Кабула прогремели взрывы. Один из них произошел у ворот аэропорта, между КПП и гостиницей, где ранее проживали военнослужащие Великобритании. В результате инцидента погибли люди, многие получили ранения различной степени тяжести. Потерпевшие были госпитализированы. В Сети появляются видео с места событий. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Афганистане члены радикального движения "Талибан" стреляли в митингующих. Инцидент произошел в афганском городе Джелалабад, где десятки людей вышли на улицы, чтобы провести митинг в поддержку национального флага. Они требовали, чтобы на офисах были установлены флаги Афганистана, вместо флагов "Талибана". В результате происшествия погибли люди, многие пострадали. Подробнее об этом читайте в нашей статье.











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