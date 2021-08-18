В Афганистане талибы открыли огонь по митингующим: есть погибшие (ВИДЕО)



















В Афганистане члены радикального движения "Талибан" стреляли в митингующих. Об этом сообщает издание "Апостроф".

Талибан. Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел в городе Джелалабад, что в провинции Нангархар. Сообщается, что местные жители вышли на улицы для того, чтобы провести митинг в поддержку национального флага Афганистана. Они требовали, чтобы на офисах установили флаги Афганистана вместо флагов "Талибана". Талибы открыли огонь по участникам акции. Были избиты несколько журналистов.

По информации СМИ, в результате происшествия есть раненые и погибшие.

В Сети появились видео с места событий.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что остатки жителя Афганистана, что любой ценой хотел оставить Кабул, власть в котором захватили талибы, нашли в шасси американского военно-воздушного лайнера. Афганский гражданин думал, что привязав себя к шасси С-17, сможет оставить охваченный войной город. В Интернете выложили видеоролик, что, очевидно, снял с один из эвакуированных. Там видно, как за бортом лайнера ветер рвет тело одно из несчастных, которому не нашлось места на борту. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что талибы хотят восстановить исламское государство в Афганистане. Об этом известно из выступления их представителя, который отметил, что будет официально объявлено об установлении Исламского эмирата Афганистан. Также, чтобы остановить мародерство в столице, было объявлено об установлении комендантского часа. Подробнее читайте в нашей статье.

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