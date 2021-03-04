Почему военные устроили переворот в Мьянме. Мнение экспертов

По меньшей мере, 54 человека убиты за время военного переворота в Мьянме, заявила 4 марта Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По данным Управления верховного комиссара по правам человека, после переворота в Мьянме, который произошел 1 февраля, эти люди были убиты полицейскими и военными.

Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Военный переворот в Мьянме: почему ситуация обостряется и как события могут развиваться дальше? С этими вопросами порталу "Комментарии" помогли разобраться эксперты.

Эксперт-международник, кандидат политических наук, сооснователь Центра исследований Африки Александр Мишин отмечает, что в Мьянме развивается массовое народное движение, направленное против очередной военной хунты — так называемого Государственного административного совета, возглавляемого старшим генералом Мин Аун Хлайном.

"Чтобы понять смысл происходящего, важно хорошо ориентироваться в политической истории независимой Мьянмы, которая представляет собой постоянную борьбу двух за власть между сторонниками военного и гражданского правления, которая усложняется внешними влияниями. Роль военной касты – "татмадо" в стране очень велика из-за большой сложности этно-национальной композиции Союза Мьянма. На небольшой территории весьма проблемно уживаются 135 этносов, и потребность управлять сепаратистскими движениями наделила военных широким мандатом, которым они постоянно злоупотребляли", — поясняет эксперт.

По его словам, восстание на улицах мьянманских городов как раз направлено против данной злокачественной тенденции.

"Можно сказать сейчас третья фаза долгой мьянманской революции, начавшейся с "восстания 8888", и достигшей большого успеха в дни "шафрановой революции", когда был создан гибридный режим, расширивший демократические права, и существенно урезавшей права военных. Выборы в парламент в ноябре 2020 года вообще привели к тому, что мьянманские военные могли потерять власть окончательно, — поясняет Александр Мишин. — Это толкнуло их к перевороту, реакцией на который стал нарастающий народный протест в виде мирных акций народного неповиновения в поддержку "Национальной лиги за демократию". Гражданское общество в Мьянме не менее крепкое и закаленное борьбой, чем армейцы, а потому наблюдается разнообразие форм протестной активности, с высокой степенью креатива".

Протестные уличные акции, масштабные забастовки, ежедневные вечерние кацеролазо и движение "сломанных автомобилей", бойкот товаров фирм, связанных с военными, выступления национальных союзов каренов, шанов и других народов против переворота, публичные речи селебритиз за демократию и массированные кампании в социальных сетях, — всё это лики мьянманской революции, подчеркивает эксперт.

Он обращает внимание, что страна парализована, и власть хунты эфемерна. По этой причине реакция военных крайне жесткая, если не сказать террористическая.

"Введение военного положения, интернет блэк-ауты, дезинформация и цензура не дают эффекта, так же как аресты и запугивания, в виде вызывающих страх видеороликов военных в TikTok. В ход пошел последний аргумент – расстрелы оппозиционных толп из разных видов, как из нелетального оружия, так и боевыми патронами. В итоге десятки погибших. Картина кровопролития крайне удручающая, и уже очевидна близость падения хунты, — прогнозирует Александр Мишин. — Государственные чиновники, ректораты ВУЗов, и полиция переходят на сторону восстания, и выдвигают хунте ультиматум уйти и прекратить беззаконие. Дни скорби за погибшими станут катализатором расширения протестов".

По мнению эксперта, генералы, сплотившиеся вокруг Хлайна, очень надеются на два фактора.

"Во-первых, это вялая реакция международного сообщества на подавление протестов, учитывая опыт неубедительной международной реакции на геноцид рохинджа. Во-вторых, это помощь со стороны Китая и России, — отмечает Александр Мишин. — Нельзя исключать, что Пекин пришлет ощутимое военное подкрепление для "нормализации" ситуации в Мьянме. Также татмадо надеются на российских специалистов по протестным движениям, которые разрабатывают рецепты обуздания народного протеста, опираясь на суданский и белорусский опыт".

По мнению политолога Виктора Каспрука, военный переворот в Мьянме показал, что демократия там была крайне непрочной, и какой-то степени даже бутафорской.



"Страна, в которой никогда не было демократических традиций, так и не смогла преодолеть засилье воздействий военных, на некоторое время просто отошедших в сторону. И в том, что военные вновь взяли власть в Мьянме в свои руки, задержав руководство страны, включая лауреата Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, нет ничего случайного. Они ждали своего часа, и катализатором толчка к перевороту явно стал визит в Мьянму министра обороны РФ Сергея Шойгу. Его принимал главнокомандующий армии Мин Аун Хлайн, который затем взял контроль над страной", — подчеркивает эксперт.

Он призывает обратить внимание на тот факт, что на Давосском форуме Путин говорил об увеличении горячих точек в мире. Он и начал это реализовывать, начиная с Мьянмы, отмечает Виктор Каспрук.

"Кроме того, Китай рассматривает Мьянму как спутниковое государство, подобно тому, как Россия видит Украину. Поэтому нельзя исключать, что Пекин спонсировал этот переворот с помощью Москвы", — продолжает политолог.

По его словам, события в Мьянме стали вызовом президенту США Джону Байдену в начале его правления. Ведь устранения диктатуры военной хунты в свое время наглядно показало, что наложенные на страну-нарушителя демократии санкции могут быть эффективными.

"Поэтому нельзя исключать того, что Байден повторно наложит санкции на Мьянму. По крайней мере, до тех пор, пока военные не вернут власть демократически избранному гражданскому правительству, — прогнозирует Виктор Каспрук. — Военный переворот в Мьянме означает, что коммунистический Китай восстановил там свое абсолютное влияние — и получил нового авторитарного союзника. А мир демократии, соответственно, потерял одного своего члена. Переворот в Мьянме — это первый стратегический удар Си Цзиньпина по администрации Джона Байдена. И если президент США не ответит на этот геополитический вызов со стороны КНР адекватно и оперативно, то в Пекине это воспримут, как признак слабости Америки".

Напомним, в Мьянме уже третью неделю продолжаются протесты против действий военных, совершивших военный переворот 1 февраля. В субботу утром состоялись самые жесткие репрессии и задержания за весь этот период.

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