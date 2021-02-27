В Мьянме жесткие задержания, есть погибшие: посол призвал ООН прекратить переворот любой ценой (фото)

В Мьянме уже третью неделю продолжаются протесты против действий военных, совершивших военный переворот 1 февраля. В субботу утром состоялись самые жесткие репрессии и задержания за весь этот период, об этом сообщает Reuters со ссылкой на СМИ Мьянмы.

Протесты в Мьянме. Фото: источник

Во время сегодняшнего протеста в городе Монвия была застрелена женщину, обстоятельства происшествия до сих пор остаются неизвестными. Другие протестующие в том же городе рассказали, что полиция применяла водометы, окружив толпу.

В городе Янгон полиция для разгона толпы применила слезоточивый газ, электрошокеры и стреляла в воздух. Демонстранты даже начали строить баррикады поперек улиц. Полиция преследовала группы людей, десятки были задержаны, многие получили телесные повреждения.



Подобная ситуация наблюдалась и в других городах страны. Одним из задержанных оказался один из двух мусульманских членов парламента от "Национальной лиги за демократию".

Лидер военных генерал Мин Аун Хлаинг заявил, что все меры, которые применила власть не были жесткими, а примененная сила минимальна.

Эскалация жестокости со стороны власти произошла после заявления представителя Мьянмы в ООН, который выступает на стороне правительства Су Чжи. Он призвал ООН применить любые меры, чтобы остановить переворот 1 февраля.

В Мьянме происходят беспорядки с 1 февраля — с тех пор, как армия захватили власть в стране и задержила избранного лидера Аун Сан Су Чжи и большинство руководства ее партии, заявив, что результаты выборов, которые состоялись в ноябре прошлого года, являются недействительными.

Международное сообщество осудило действия военных, некоторые страны ввели против самопровозглашенного руководства санкции. "Комментарии" рассказывали о том, что США заморозили американские активы в Мьянме, и усилили экспортный контроль в отношении страны.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!