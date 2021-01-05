Популярный пляж на Бали завален тоннами мусора: в сети опубликованы фото

Самый популярный у туристов пляж Кута на юго-западе острова Бали в Индонезии превратился в мусорную свалку. Из океана вынесло около 30 тонн отходов, которые буквально заполонили территорию, где отдыхают туристы.

Пляж Кута на Бали завален тоннами мусора - фото из открытых источников

Примерно 70% от всех отходов составляет пластик. По словам главы Управления по окружающей среде Бадунга Ваяна Пуджа, это происходит ежегодно, когда наступает сезон дождей. На сей раз расчистить пляж вышли местные жители. Уже 1 января они вышли убирать территорию от мусора. В целом удалось собрать и вывезти с помощью грузовых машин 30 тонн отходов, вынесенных из океана.





В Индонезии загрязнение пластиком является довольно серьезно проблемой. Несколько лет назад в национальном парке Вакатоби был найден труп кита, в желудке которого нашли более 6 килограмм мусора, состоящего из пластика. Некоторое время назад правительство Индонезии решило кардинально бороться с данной проблемой. Для этого был разработан и запущен план по сокращению пластиковых отходов в стране. Данная стратегия предусматривает полное избавление от загрязнения к 2040 году.

К слову, вице-губернатор Бали рассказал во время одного из интервью, что пляж Кута сталкивается с этой проблемой ежегодно. Однако в этом году это не увидят туристы. В связи с пандемией Бали остается закрытым для иностранных туристов.





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