Популярный пляж на Бали завален тоннами мусора: в сети опубликованы фото

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Мокрик Анастасия
Самый популярный у
туристов пляж Кута на
юго-западе острова Бали в Индонезии превратился в мусорную
свалку. Из океана вынесло около 30 тонн отходов, которые буквально заполонили территорию,
где отдыхают туристы.
Пляж Кута на Бали завален тоннами мусора - фото из открытых источников
Примерно 70% от всех отходов составляет пластик. По словам главы Управления по окружающей среде Бадунга Ваяна Пуджа, это происходит ежегодно, когда наступает сезон дождей. На сей раз расчистить пляж вышли местные жители. Уже 1 января они вышли убирать территорию от мусора. В целом удалось собрать и вывезти с помощью грузовых машин 30 тонн отходов, вынесенных из океана.
В Индонезии загрязнение пластиком является довольно серьезно проблемой. Несколько лет назад в национальном парке Вакатоби был найден труп кита, в желудке которого нашли более 6 килограмм мусора, состоящего из пластика. Некоторое время назад правительство Индонезии решило кардинально бороться с данной проблемой. Для этого был разработан и запущен план по сокращению пластиковых отходов в стране. Данная стратегия предусматривает полное избавление от загрязнения к 2040 году.
К слову, вице-губернатор Бали рассказал во время одного из интервью, что пляж Кута сталкивается с этой проблемой ежегодно. Однако в этом году это не увидят туристы. В связи с пандемией Бали остается закрытым для иностранных туристов.
Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в сети опубликовали фото, сделанные в центре Рима, где дороги буквально усеяны трупами птиц, а также о том, как различные мировые знаменитости отпраздновали Новый год 2021.
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