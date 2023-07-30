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Поставки российского оружия прекратились к союзнику РФ: их опережает другая страна

Союзник РФ перестал получать русское оружие после начала войны в Украине. Страна обнаружила нового поставщика оружия.

сегодня, 10:15
Автор:
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Slava Kot
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Россия теряет свои позиции в экспорте вооружения. Индия становится самым крупным поставщиком оружия для Армении. Последнее десятилетие крупнейшим поставщиком для Еревана был Кремль, но после нападения на Украину российское оружие перестало поступать в Армению. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на азербайджанское информационное агентство Caliber Az. 

Поставки российского оружия прекратились к союзнику РФ: их опережает другая страна

Индия опередила Россию в поставках оружия в Армению. Фото из открытых источников

Стокгольмский институт исследований проблем мира проанализировал данные поставок оружия РФ и обнаружил, что Москва являлась крупнейшим поставщиком военной техники в Армению в период с 2011 по 2020 годы. Однако после полномасштабного вторжения экспорт оружия в кавказскую страну прекратился.


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Осенью 2022 года Индия объявила о подписании договоров с Арменией на поставки оружия. По информации ресурса India Defense News, подписанные контракты были на сумму в 400 млн долларов, тогда как оборонный бюджет Армении составляет 1,3 млрд долларов.

Напомним, что Армения испытывает напряженные отношения с соседним Азербайджаном, которые воюют за спорную территорию под названием Нагорный Карабах. Индия является одним из лидеров в производстве вооружения. Доля Индии на международном рынке экспорта оружия составляет около 12%.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о возможном конце войны за Нагорный Карабах, ведь президент Азербайджана отреагировал на мирное предложение Армении.

Также "Комментарии" писали об эксперте аналитического центра AtlanticCouncil, который указывает на четыре страны, имеющие общий страх от поражения России в войне против Украины. Несмотря на общий страх, проигрыш Путина будет иметь для них разный характер влияния.



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Источник: https://caliber.az/post/180958/
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