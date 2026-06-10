logo

BTC/USD

61657

ETH/USD

1638.93

USD/UAH

44.84

EUR/UAH

51.9

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Повторяют сценарий Молдовы: в ISW раскрыли, как Кремль мстит Армении за триумф Пашиняна
commentss НОВОСТИ Все новости

Повторяют сценарий Молдовы: в ISW раскрыли, как Кремль мстит Армении за триумф Пашиняна

ISW сообщает, что Кремль пытается делегитимизировать выборы в Армении после победы партии Пашиняна и давит на Ереван.

10 июня 2026, 10:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Победа партии премьер-министра Никола Пашиняна на парламентских выборах в Армении стала критичной в отношениях с Россией. В Москве результат голосования восприняли крайне отрицательно и запустили кампанию по делегитимизации выборов. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), где отмечается, что Кремль активно распространяет нарративы о якобы фальсификации и внешнем влиянии на избирательный процесс в Армении.

Повторяют сценарий Молдовы: в ISW раскрыли, как Кремль мстит Армении за триумф Пашиняна

Никол Пашинян и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила почти 50% голосов на выборах в Армении, обеспечив себе парламентское большинство. Однако российские чиновники и пропагандистские ресурсы стали подвергать сомнению легитимность результатов, заявляя о "давлении Запада" и "манипуляции с голосами", несмотря на отсутствие доказательств таких обвинений.

Аналитики ISW считают, что подобная реакция Кремля связана с постепенным уходом Еревана с российской орбиты.

"Российские чиновники, вероятно, пытаются делегитимизировать победу Пашиняна, поскольку Пашинян недавно начал дистанцироваться от армянских связей и сотрудничества с Россией и больше не представляет и не служит интересам Кремля в Армении", — говорится в отчете Института изучения войны.

Помимо информационного давления, в ISW указывают, что Россия прибегает к экономическим сигналам и запускает опасные сценарии. В частности, российские ведомства уже предупредили о возможных ограничениях импорта армянской продукции, что рассматривается как инструмент политического влияния.

Эксперты ISW сравнивают нынешнюю ситуацию с предыдущими кампаниями Кремля, в частности, после выборов в Молдове, где победила проевропейская Майя Санду.

"Кремль продолжает распространять ложные нарративы об украденных выборах в постсоветских государствах, когда эти результаты не отвечают интересам России", — заключают в ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Никол Пашинян ответил на угрозы об "украинском сценарии" для Армении.

Также "Комментарии" писали, почему на выборах в Армении Москва получила очередную унизительную оплеуху.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://understandingwar.org/research/russia-ukraine/russian-offensive-campaign-assessment-june-9-2026/
Теги:

Новости

Все новости