Повторяют сценарий Молдовы: в ISW раскрыли, как Кремль мстит Армении за триумф Пашиняна

Победа партии премьер-министра Никола Пашиняна на парламентских выборах в Армении стала критичной в отношениях с Россией. В Москве результат голосования восприняли крайне отрицательно и запустили кампанию по делегитимизации выборов. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW), где отмечается, что Кремль активно распространяет нарративы о якобы фальсификации и внешнем влиянии на избирательный процесс в Армении.

Никол Пашинян и Владимир Путин. Фото из открытых источников

Партия Никола Пашиняна "Гражданский договор" получила почти 50% голосов на выборах в Армении, обеспечив себе парламентское большинство. Однако российские чиновники и пропагандистские ресурсы стали подвергать сомнению легитимность результатов, заявляя о "давлении Запада" и "манипуляции с голосами", несмотря на отсутствие доказательств таких обвинений.

Аналитики ISW считают, что подобная реакция Кремля связана с постепенным уходом Еревана с российской орбиты.

"Российские чиновники, вероятно, пытаются делегитимизировать победу Пашиняна, поскольку Пашинян недавно начал дистанцироваться от армянских связей и сотрудничества с Россией и больше не представляет и не служит интересам Кремля в Армении", — говорится в отчете Института изучения войны.

Помимо информационного давления, в ISW указывают, что Россия прибегает к экономическим сигналам и запускает опасные сценарии. В частности, российские ведомства уже предупредили о возможных ограничениях импорта армянской продукции, что рассматривается как инструмент политического влияния.

Эксперты ISW сравнивают нынешнюю ситуацию с предыдущими кампаниями Кремля, в частности, после выборов в Молдове, где победила проевропейская Майя Санду.

"Кремль продолжает распространять ложные нарративы об украденных выборах в постсоветских государствах, когда эти результаты не отвечают интересам России", — заключают в ISW.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Никол Пашинян ответил на угрозы об "украинском сценарии" для Армении.

Также "Комментарии" писали, почему на выборах в Армении Москва получила очередную унизительную оплеуху.