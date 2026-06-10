Повторюють сценарій Молдови: у ISW розкрили, як Кремль мститься Вірменії за тріумф Пашиняна

Перемога партії прем’єр-міністра Нікола Пашиняна на парламентських виборах у Вірменії стала критичною у відносинах з Росією. У Москві результат голосування сприйняли вкрай негативно та запустили кампанію з делегітимізації виборів. Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни (ISW), де зазначається, що Кремль активно поширює наративи про нібито фальсифікації та зовнішній вплив на виборчий процес у Вірменії.

Нікол Пашинян та Володимир Путін. Фото з відкритих джерел

Партія Нікола Пашиняна "Громадянський договір" здобула майже 50% голосів на виборах у Вірменії, забезпечивши собі парламентську більшість. Однак російські посадовці та пропагандистські ресурси почали ставити під сумнів легітимність результатів, заявляючи про "тиск Заходу" та "маніпуляції з голосами", попри відсутність доказів таких звинувачень.

Аналітики ISW вважають, що така реакція Кремля пов’язана з поступовим відходом Єревана з російської орбіти.

"Російські чиновники, ймовірно, намагаються делегітимізувати перемогу Пашиняна, оскільки Пашинян нещодавно почав дистанціюватися від вірменських зв'язків та співпраці з Росією та більше не представляє та не служить інтересам Кремля у Вірменії", — йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Крім інформаційного тиску, в ISW вказують, що Росія вдається до економічних сигналів та запускає небезпечні сценарії. Зокрема, російські відомства вже попередили про можливі обмеження імпорту вірменської продукції, що розглядається як інструмент політичного впливу.

Експерти ISW порівнюють нинішню ситуацію з попередніми кампаніями Кремля, зокрема після виборів у Молдові, де перемогла проєвропейська Мая Санду.

"Кремль продовжує поширювати неправдиві наративи про вкрадені вибори в пострадянських державах, коли ці результати не відповідають інтересам Росії", — підсумовують в ISW.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Нікол Пашинян відповів на погрози про "український сценарій" для Вірменії.

Також "Коментарі" писали, чому на виборах у Вірменії Москва отримала чергового принизливого ляпасу.