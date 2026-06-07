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Пашинян відповів на погрози про "український сценарій": що сказав прем’єр Вірменії

Нікол Пашинян прокоментував заяви про "український сценарій" для Вірменії і дискусії щодо ЄС та ЄАЕС.

7 червня 2026, 11:00
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Slava Kot

Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян відреагував на заяви про можливі "ризики українського сценарію" для країни на тлі дискусій щодо зовнішньополітичного курсу Єревана. Його коментарі пролунали 7 червня після голосування на парламентських виборах, які офіційно стартували цього дня.

Пашинян відповів на погрози про "український сценарій": що сказав прем’єр Вірменії

Нікол Пашинян. Фото з відкритих джерел

Наприкінці травня Олександр Лукашенко застеріг Вірменію від зближення з Заходом. Тоді білоруський диктатор закликав вірмен "бути обережними", натякаючи на можливі наслідки "за українським сценарієм".

"Знаєте, це несерйозно", — коротко відповів Пашинян.

Окремо прем’єр Вірменії прокоментував дискусії щодо можливого вибору між Євразійським економічним союзом (ЄАЕС) та Європейським Союзом. За його словами, наразі Вірменія не має формальних підстав для референдуму про членство в ЄС, оскільки країна не має ані статусу кандидата, ані офіційної заявки на вступ.

"Для цього Вірменія повинна офіційно звернутися щодо членства або отримати статус кандидата. Наразі немає ні того, ні іншого", — сказав Пашинян та додав, що "колеги в ЄАЕС трохи тактично неправильно підходять до питання і замість того, щоб підвищити привабливість ЄАЕС у нашій країні, всі роблять навпаки. Адже потім люди будуть вирішувати, а не я".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що у Москві різко атакували курс Пашиняна на Європу та заявиди, що "Вірменію чекає український сценарій".

Також "Коментарі" писали, що Європейський Союз звинуватив Росію в економічному тиску на Єреван і пообіцяв Вірменії фінансову допомогу, нові ринки та стратегічне партнерство.



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