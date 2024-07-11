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Премьер Индии после поездки в Москву и критики взялся за "восстановление мира" в Украине

Моди заявил, что Индия готова помогать в "восстановлении мира".

11 июля 2024, 16:05 comments1196
Автор:
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Лиля Воробьева
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Премьер-министр Индии Нарендра Моди после двухдневного визита в Москву отправился в Австрию для обсуждения мирных инициатив по Украине. Об этом сообщает издание Deutsche Welle.

Премьер Индии после поездки в Москву и критики взялся за "восстановление мира" в Украине

Нарендра Моди и Путин (фото из открытых источников)

Моди встретился с австрийским канцлером Карлом Негаммером, заявив, что "нынешний век не должен быть эрой войны, а проблемы нельзя решать на поле боя". Он отметил необходимость завершения конфликтов в Украине и Газе из-за дипломатии.

Моди также отметил, что Индия "готова оказать любую необходимую поддержку скорейшему восстановлению мира и стабильности в Украине". Он подчеркнул, что Индия и Австрия разделяют общую цель достижения справедливого продолжительного мира в соответствии с Уставом ООН.

Канцлер Негаммер заявил, что визит Моди был важным для того, чтобы понять позицию Индии в отношении Украины и донести обеспокоенность, существующую в Европе.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин опередил Украину и предложил Моде то, что хотел. Год назад Украина инициировала реформу Совбеза ООН. Тогда она могла бы предложить от развивающихся стран включение в Совет безопасности нового постоянного члена – Индии и это была бы отличная инициатива, считает экономист Алексей Кущ.

По его словам, эту инициативу могли бы поддержать США как сближение с Дели, а РФ и Китай не смогли выступить против. Таким образом, по его мнению, Москва совершила беспроигрышный ход. Если Запад от США, Британии и Франции согласится, Индия запишет этот результат России. Если не согласится, это еще больше сблизит Индию и РФ и усилит БРИКС, масштабный саммит этой организации пройдет в Казани в октябре, подчеркнул эксперт.



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Источник: https://www.dw.com/en/india-and-austria-talk-peace-for-ukraine-during-modis-visit/a-69617874
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