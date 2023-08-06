Премьер-министр Японии раскритиковал ядерные угрозы России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида критикует Россию за угрозы применения ядерного оружия по Украине или другим территориям. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Guardian.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида. Фото из открытых источников

Лидер Японии на торжественных событиях с 78-й годовщины памяти погибших из-за атомной бомбардировки в Хиросиме, что из-за агрессии России мира сложнее двигаться в сторону безъядерности. Фумио Кисида, что Япония, как единственная страна, пострадавшая от ядерных взрывов, будет прилагать все усилия к безъядерному миру.

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"Путь к этому становится все сложнее из-за углубления разногласий международного сообщества по ядерному разоружению и ядерной угрозе России", — заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Кисида указывает, что из-за глобальной опасности применения ядерного вооружения важно придать международный импульс к реализации безъядерности в мире. По словам премьер-министра Японии "опустошения, нанесенные Хиросиме и Нагасаки ядерным оружием, никогда не могут повториться".

Напомним, что 6 августа США сбросили ядерную бомбу на японский город Хиросима, от которой погибли около 140 тыс. человек. Через три дня был нанесен новый удар по другому городу – Нагасаки, что привело к гибели еще 74 тыс. человек. Эти удары повлекли за собой окончательную капитуляцию Японии во Второй мировой войне.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев назвал условие, при котором Россия применит ядерное оружие в Украине.

Также "Комментарии" писали, сколько россиян поддерживает ядерный удар по Украине. Кроме того, россияне ответили, на сколько по их мнению происходит "СВО" в Украине.



