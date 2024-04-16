Президент Казахстана утер нос Путину: о чем идет

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев прилетел с рабочей поездкой на территорию Северо-Казахстанской области. Токаев совершил облет Кызылжарского района, окрестностей Петропавловска и Сергеевского водохранилища – территории, которая страдает весенним наводнением. А вот жители России, как ни звали "Путин, помоги!", президентского визита в затопленный регион так и не дождались.

Касим-Жомарт Токаев (фото из открытых источников)

Как информирует прессслужба Аккорды, аким области Гауэз Нурмухамбетов приложил Токаеву, что волна паводка проходит по районам Кызылжар, Эсиль, Шал акина и города Петропавловска. Режим чрезвычайной ситуации был объявлен в шести районах. На сегодняшний день подтоплены более 2 тысяч жилых домов, эвакуированы 10 345 граждан.

Для оценки и возмещения материального ущерба пострадавшим работает комиссия. Одновременно ведется работа по восстановлению жизнеобеспечивающей инфраструктуры.





Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин боится ехать в российские регионы , оказавшиеся под водой. Спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что он не собирается ехать пока в затопленный Орск и другие районы, оказавшиеся практически под водой.

Но, вероятно, глава Кремля просто боится туда ехать, ведь там протестуют разъяренные люди. В частности, в Орске прошел митинг около сотни человек собрались у памятника Ленину на Комсомольской площади. Там есть затопленная часть районов. Местные жители записали обращение к главе Кремля, скандируя в голос "Путин, помоги", также люди жаловались на выплаты и действия властей. Россияне разъярены из-за размеров выплат за пострадавшее имущество, а также тем, что дамба, на которую потратили большие деньги из бюджета, не смогла остановить большую.

