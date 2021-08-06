Президент Турции забросал толпу погорельцев чаем и вызвал гнев народа

Президент Турции Реджеп Эрдоган попал в конфуз во время визита в город Мармарис, который сильно пострадал от лесных пожаров. Глава страны выступил перед народом с громкой речью, а затем начал бросать упаковки с чаем людям, пострадавшим от пожара – видимо, в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает 9tv.

Реджеп Тайип Эрдоган - фото из открытых источников

В Турции уже несколько дней горят леса, огонь очень близко к отелям. Наиболее пострадавшие курортные города — Бодрум, Анталия и Мармарис. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган решил поддержать население и туристов чайными пакетиками. Но люди не поняли такой жест главы государства.





В Сети также появилось видео, на котором президент Турции вечером из своего кортежа на ходу кидает пачки чая прямо в прохожих. Люди стоят возле дороги и недоумевают, что происходит.

Странный жест президента вызвал массу критики от граждан. Некоторые обвинили власти в том, что они понятия не имеют о настоящих нуждах пострадавших. Критику со стороны народа поддержали и некоторые турецкие политики.

Отметим, что заместитель председателя Народно-республиканской партии Энгин Озкоч написал в своем Твиттере:

"Пока страна горела, Эрдоган одаривал граждан чаем. Тому, кто бросал, и тому, кто подбирал, должно быть стыдно. Они так далеко от людей, которые стали жертвами пожара, что даже не знают, что именно нужно горожанам после пожара!"

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган объявил районы лесных пожаров в Турции зонами бедствия. Это касается провинций Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе. По состоянию на сегодня в стране удалось потушить большинство пожаров. В Министерстве сельского хозяйства Турции заявили, что пламя пытаются локализировать как с воздуха, так и з земли.

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