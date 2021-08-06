Президент Турции забросал толпу погорельцев чаем и вызвал гнев народа

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Хмільовська Інна
Президент Турции Реджеп Эрдоган попал в конфуз во время визита в город Мармарис, который сильно пострадал от лесных пожаров. Глава страны выступил перед народом с громкой речью, а затем начал бросать упаковки с чаем людям, пострадавшим от пожара – видимо, в качестве гуманитарной помощи. Об этом сообщает 9tv.
Реджеп Тайип Эрдоган - фото из открытых источников
В Турции уже несколько дней горят леса, огонь очень близко к отелям. Наиболее пострадавшие курортные города — Бодрум, Анталия и Мармарис. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган решил поддержать население и туристов чайными пакетиками. Но люди не поняли такой жест главы государства.
В Сети также появилось видео, на котором президент Турции вечером из своего кортежа на ходу кидает пачки чая прямо в прохожих. Люди стоят возле дороги и недоумевают, что происходит.
Странный жест президента вызвал массу критики от граждан. Некоторые обвинили власти в том, что они понятия не имеют о настоящих нуждах пострадавших. Критику со стороны народа поддержали и некоторые турецкие политики.
Отметим, что заместитель председателя Народно-республиканской партии Энгин Озкоч написал в своем Твиттере:
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Эрдоган объявил районы лесных пожаров в Турции зонами бедствия. Это касается провинций Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе. По состоянию на сегодня в стране удалось потушить большинство пожаров. В Министерстве сельского хозяйства Турции заявили, что пламя пытаются локализировать как с воздуха, так и з земли.
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