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Президент Южной Кореи предложил запретить потребление собачьего мяса

В Южной Корее действует закон о защите животных

сегодня, 03:30
Автор:

Ольга Чародий

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил запретить употребление мяса собак в стране. Ежегодно корейцы съедают до 1 млн собак.Про этом сообщает южнокорейская англоязычная газета The Korea Herald. В понедельник, 27 сентября, пресс-секретарь Мун Чжэ Ина рассказала, что во время еженедельного совещания по вопросам политики президент предложил премьеру Ким Бу Кюму ввести запрет на потребление мяса.

Президент Южной Кореи предложил запретить потребление собачьего мяса

Животные - фото из отрытых источников

"Не время разумно рассмотреть вопрос о запрете потребления мяса собак?" — сказал глава государства, когда глава правительства проинформировал его о плане по улучшению системы ухода за животными.

В коротком заявлении для прессы пресс-секретарь не предоставила никаких дополнительных подробностей по поводу высказываний Муна.

По оценкам Международного общества защиты животных, по состоянию на 2019 в стране около 2 млн собак ежегодно выращиваются на специальных фермах.  Заметим, что в Южной Корее действует закон о защите животных, направленный в основном на предотвращение жестокого убийству собак и кошек, но не на потребление собак как таковое. Собак на фермах в основном убивают электрическим током, занимает до пяти минут. Повешение также практикуется, хотя это незаконно. По данным корейских защитников прав животных (KARA) по 2018, в Южной Корее ежегодно потребляется от 780 000 до 1 миллиона собак. Впрочем потребления уменьшается, поскольку все больше людей держат собак как домашних любимцев. В частности, и президент страны. Сокращается и количество специализированных ресторанов.

Напомним, эксперты обнаружили в стране огромное количество детей, занятых в добыче угля, сообщает Reuters. Отчет наблюдателей говорит о том, что условия работы детей были почти рабскими -     пытки, изнасилования, голод. Об этом сообщила Южнокорейская правозащитная группа, которая обвинила правительство Северной Кореи в попустительстве в отношении использования дешевого детского труда.  В настоящее время действует запрет ООН на продажу Северной Кореей этого энергоресурса. Гражданский альянс за права человека в Северной Корее NKHR опубликовал данные, указывающие на связь между эксплуатацией граждан Северной Кореи и производством товаров на экспорт. В отчете “Экспорт кровавого угля из Северной Кореи” говорится о незаконной схеме давления,    которая заставляет людей в лагерях для заключенных добывать уголь и другие товары для экспорта.





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Источник: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210927000865
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