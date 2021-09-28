Президент Южной Кореи предложил запретить потребление собачьего мяса

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предложил запретить употребление мяса собак в стране. Ежегодно корейцы съедают до 1 млн собак.Про этом сообщает южнокорейская англоязычная газета The Korea Herald. В понедельник, 27 сентября, пресс-секретарь Мун Чжэ Ина рассказала, что во время еженедельного совещания по вопросам политики президент предложил премьеру Ким Бу Кюму ввести запрет на потребление мяса.

Животные - фото из отрытых источников

"Не время разумно рассмотреть вопрос о запрете потребления мяса собак?" — сказал глава государства, когда глава правительства проинформировал его о плане по улучшению системы ухода за животными.

В коротком заявлении для прессы пресс-секретарь не предоставила никаких дополнительных подробностей по поводу высказываний Муна.

По оценкам Международного общества защиты животных, по состоянию на 2019 в стране около 2 млн собак ежегодно выращиваются на специальных фермах. Заметим, что в Южной Корее действует закон о защите животных, направленный в основном на предотвращение жестокого убийству собак и кошек, но не на потребление собак как таковое. Собак на фермах в основном убивают электрическим током, занимает до пяти минут. Повешение также практикуется, хотя это незаконно. По данным корейских защитников прав животных (KARA) по 2018, в Южной Корее ежегодно потребляется от 780 000 до 1 миллиона собак. Впрочем потребления уменьшается, поскольку все больше людей держат собак как домашних любимцев. В частности, и президент страны. Сокращается и количество специализированных ресторанов.

Напомним, эксперты обнаружили в стране огромное количество детей, занятых в добыче угля, сообщает Reuters. Отчет наблюдателей говорит о том, что условия работы детей были почти рабскими - пытки, изнасилования, голод. Об этом сообщила Южнокорейская правозащитная группа, которая обвинила правительство Северной Кореи в попустительстве в отношении использования дешевого детского труда. В настоящее время действует запрет ООН на продажу Северной Кореей этого энергоресурса. Гражданский альянс за права человека в Северной Корее NKHR опубликовал данные, указывающие на связь между эксплуатацией граждан Северной Кореи и производством товаров на экспорт. В отчете “Экспорт кровавого угля из Северной Кореи” говорится о незаконной схеме давления, которая заставляет людей в лагерях для заключенных добывать уголь и другие товары для экспорта.

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