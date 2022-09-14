На границе обеих стран, принадлежащих к ОДКБ, Таджикистан и Кыргызстан произошла перестрелка между пограничниками. Об этом сообщает "УНН" со ссылкой на пограничную службу Кыргызстана.

Произошла перестрелка на границе Таджикистана и Кыргызстана. Фото из открытых источников

По сообщению становится ясно, что утром 14 сентября на границе между Таджикистаном и Кыргызстаном произошел конфликт с использованием огнестрельного оружия.

Пограничная служба Кыргызстана утверждает, что во время службы отряд встретил пограничников из соседней страны в боевом состоянии на участке границы с нарушениями договоренностей о пограничном патрулировании.

Пограничники из Кыргызстана пытались донести до коллег из Таджикистана, чтобы те покинули эту территорию. На что получили в ответ выстрелы из оружия. Кыргызстанские пограничники также начали стрелять.

Также известно, что с таджикской стороны использовались минометы. По информации официальных источников Кыргызстана, в перестрелке с их стороны жертвы отсутствуют. В то время как со стороны таджикской стороны двое раненых и один погибший пограничник.

В настоящее время ряд СМИ заявляет, что страны начали переговоры по разрешению конфликта. Интересен тот факт, что обе страны принадлежат к ОДКБ – это военная организация о коллективной безопасности, во главе которой стоит Российская Федерация.

Это уже не первый конфликт между странами, границы которых становятся причиной перестрелки. Ранее, в начале 2022 года между обеими странами также произошла перестрелка.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Россия тратит миллионы на свои интересы в разных странах мира.

Также "Комментарии" писали о новом обострении между Арменией и Азербайджаном.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!