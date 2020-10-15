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Протесты в Кыргызстане: президент сделал заявление об отставке

Жээнбеков сказав, что не хочет быть президентом, пролившим кровь и стрелявшим в собственных граждан

сегодня, 12:26
Автор:

Таисия Ерохина

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков решил уйти в отставку на фоне протестов, которые начались после выборов в парламент. Об этом говорится на сайте президента Кыргызской Республики.

Протесты в Кыргызстане: президент сделал заявление об отставке

Так, президент обозначил текущую общественно-политическую ситуацию в стране, как близкую к двустороннему конфликту между протестующими и правоохранительными органами. Последние, говорит Жээнбеков, обязаны применять оружие для защиты Государственной резиденции, прольется кровь. Поэтому он призвал не поддаваться провокациям.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как Президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан", — говорится в сообщении.

Кроме того, Жээнбеков попросил Жапарова и других политиков увести своих сторонников из столицы страны, чтобы вернуть мирную жизнь бишкекчанам. По его мнению, никакая власть не стоит целостности страны и согласия в обществе.

Напомним, в Бишкеке Жээнбеков пытался вести переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло.


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