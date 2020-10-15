Протесты в Кыргызстане: президент сделал заявление об отставке

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Таисия Ерохина
Президент
Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков решил уйти в отставку на фоне протестов, которые начались после выборов в парламент. Об этом говорится
на сайте президента Кыргызской Республики.
Так, президент
обозначил текущую общественно-политическую ситуацию в стране, как близкую к
двустороннему конфликту между протестующими и правоохранительными органами. Последние,
говорит Жээнбеков, обязаны применять оружие для защиты Государственной
резиденции, прольется кровь. Поэтому он призвал не поддаваться провокациям.
Кроме того,
Жээнбеков попросил Жапарова и других политиков увести своих сторонников из
столицы страны, чтобы вернуть мирную жизнь бишкекчанам. По его мнению, никакая
власть не стоит целостности страны и согласия в обществе.
Напомним, в
Бишкеке Жээнбеков пытался вести переговоры со всеми политическими силами, чтобы
вернуть ситуацию
в стране в правовое русло.
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