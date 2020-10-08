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Нашелся президент Киргизии

Больше суток было неизвестно местонахождения лидера государства

сегодня, 12:40
Автор:

Владимир Лавский

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков нашелся в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента на месте событий.

Нашелся президент Киргизии

В настоящий момент Жээнбеков ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло, заявили в пресс-службе.

Как ранее сообщали "Комментарии", Совбез Кыргызстана заявил, что о местонахождении президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас ничего неизвестно. Оба скрываются из-за протестов в стране.

Так, первые лица страны не показывались общественности с начала протестных акций. Хотя и было несколько обращений президента, опубликованных в Сети, но нет данных о том, где они записаны.

"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются. Часть из них, как Боронов, уверяет, что работает удаленно и в отставку не подавали. Таких достаточно много, что может привести к большим столкновениям", — сказали в Совбезе.

Поэтому было решено в целях безопасности закрыть границу.

По словам Суваналиева, политическая ситуация в стране остается напряженной, а партии не могут договориться.

"Мы принимаем все меры с силовым блоком, чтобы не допустить столкновений. Партии должны сесть за стол переговоров, чтобы не дестабилизировать обстановку", — сказал замглавы СБ.



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