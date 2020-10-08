Нашелся президент Киргизии

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Владимир Лавский
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков нашелся в Бишкеке. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на своего корреспондента на месте событий.
В настоящий момент Жээнбеков ведет переговоры со всеми политическими силами, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло, заявили в пресс-службе.
Как ранее сообщали "Комментарии", Совбез Кыргызстана заявил, что о местонахождении президента Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова сейчас ничего неизвестно. Оба скрываются из-за протестов в стране.
Так, первые лица страны не показывались общественности с начала протестных акций. Хотя и было несколько обращений президента, опубликованных в Сети, но нет данных о том, где они записаны.
Поэтому было решено в целях безопасности закрыть границу.
По словам Суваналиева, политическая ситуация в стране остается напряженной, а партии не могут договориться.
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