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Путин впервые приехал на Курильские острова: Япония жестко отреагировала

Владимир Путин впервые посетил остров Итуруп. В МИД Японии назвали визит неприемлемым и заявили о протесте.

13 августа 2026, 10:10
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Slava Kot

Российский диктатор Владимир Путин 13 августа впервые посетил остров Итуруп из Курильского архипелага, на который претендует Япония. В Токио уже отреагировали на поездку и заявили о решительном протесте.

Путин впервые приехал на Курильские острова: Япония жестко отреагировала

Тошимицу Мотеги. Фото: AFP

Во время визита на Курильские острова Путин осмотрел рыбоперерабатывающий завод "Ясный", где ему продемонстрировали местную продукцию, включая тунцев и палтуса. После этого глава Кремля отправился в Южно-Сахалинск, где пообщался с местными жителями. Кадры поездки обнародовала пресс-служба Кремля.

В Японии назвали визит российского диктатора неприемлемым. Министр иностранных дел страны Тошимиц Мотеги подчеркнул, что Токио считает Итуруп и другие Северные территории неотъемлемой частью Японии.

"Северные территории, включая Эторофу, являются неотъемлемой частью территории Японии как с исторической точки зрения, так и на основании международного права. Япония решительно протестует против этого визита", – заявил Мотеги.

Напомним, что территориальный спор по Курильским островам продолжается десятилетиями между Россией и Японией. Токио претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи, называя их Северными территориями. В настоящее время все они находятся под оккупацией России.

В 1855 году Россия и Япония заключили договор о границе, согласно которому Шикатан, Итуруп, Кунашир и группа островов Хабомаи были закреплены за Японией. Однако после Второй мировой войны СССР установил контроль над Южными Курилами, а Россия как его правопреемница продолжает настаивать на своем суверенитете над островами. Япония считает эти территории незаконно захваченными и настаивает на их принадлежности к Токио.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев набросился на Японию из-за Северных территорий, которые РФ считает "своей землей".

Также "Комментарии" писали, что Лавров сделал жесткое заявление о Тайване и предупредил Японию.



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Источник: https://www.bbc.com/news/articles/cqx7ple0nxxo
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