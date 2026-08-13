Российский диктатор Владимир Путин 13 августа впервые посетил остров Итуруп из Курильского архипелага, на который претендует Япония. В Токио уже отреагировали на поездку и заявили о решительном протесте.

Тошимицу Мотеги. Фото: AFP

Во время визита на Курильские острова Путин осмотрел рыбоперерабатывающий завод "Ясный", где ему продемонстрировали местную продукцию, включая тунцев и палтуса. После этого глава Кремля отправился в Южно-Сахалинск, где пообщался с местными жителями. Кадры поездки обнародовала пресс-служба Кремля.

В Японии назвали визит российского диктатора неприемлемым. Министр иностранных дел страны Тошимиц Мотеги подчеркнул, что Токио считает Итуруп и другие Северные территории неотъемлемой частью Японии.

"Северные территории, включая Эторофу, являются неотъемлемой частью территории Японии как с исторической точки зрения, так и на основании международного права. Япония решительно протестует против этого визита", – заявил Мотеги.

Напомним, что территориальный спор по Курильским островам продолжается десятилетиями между Россией и Японией. Токио претендует на Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи, называя их Северными территориями. В настоящее время все они находятся под оккупацией России.

В 1855 году Россия и Япония заключили договор о границе, согласно которому Шикатан, Итуруп, Кунашир и группа островов Хабомаи были закреплены за Японией. Однако после Второй мировой войны СССР установил контроль над Южными Курилами, а Россия как его правопреемница продолжает настаивать на своем суверенитете над островами. Япония считает эти территории незаконно захваченными и настаивает на их принадлежности к Токио.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Медведев набросился на Японию из-за Северных территорий, которые РФ считает "своей землей".

Также "Комментарии" писали, что Лавров сделал жесткое заявление о Тайване и предупредил Японию.