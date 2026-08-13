Путін вперше приїхав на Курильські острови: Японія жорстко відреагувала

Російський диктатор Володимир Путін 13 серпня вперше відвідав острів Ітуруп з Курильського архіпелагу, на який претендує Японія. У Токіо вже відреагували на поїздку та заявили про рішучий протест.

Тошіміцу Мотегі. Фото: AFP

Під час візиту на Курильські острови Путін оглянув рибопереробний завод "Ясний", де йому продемонстрували місцеву продукцію, зокрема тунців і палтуса. Після цього глава Кремля вирушив до Южно-Сахалінська, де поспілкувався з місцевими жителями. Кадри поїздки оприлюднила пресслужба Кремля.

У Японії назвали візит російського диктатора неприйнятним. Міністр закордонних справ країни Тошіміцу Мотегі наголосив, що Токіо вважає Ітуруп та інші Північні території невід’ємною частиною Японії.

"Північні території, включаючи Еторофу, є невід’ємною частиною території Японії як з історичної точки зору, так і на підставі міжнародного права. Японія рішуче протестує проти цього візиту", — заявив Мотегі.

Нагадаємо, що територіальна суперечка щодо Курильських островів триває десятиліттями між Росією та Японією. Токіо претендує на Ітуруп, Кунашир, Шикотан і групу островів Хабомаї, називаючи їх Північними територіями. Нині всі вони перебувають під окупацією Росії.

В 1855 році Росія та Японія уклали договір про кордон, відповідно до якого Шикатан, Ітуруп, Кунашир і група островів Хабомаї були закріплені за Японією. Однак після Другої світової війни СРСР встановив контроль над Південними Курилами, а Росія як його правонаступниця продовжує наполягати на своєму суверенітеті над островами. Японія вважає ці території незаконно захопленими та наполягає на їхній належності до Токіо.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що Медведєв накинувся на Японію через Північні території, які РФ вважає "своєю землею".

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