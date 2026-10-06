Пятичасовые перерывы и отказ от обеда с Трампом: почему для лидера Китая важен отдых

Визит лидера Китая Си Цзиньпина в американскую столицу в прошлом месяце сопровождался беспрецедентными требованиями по его режиму отдыха. Китайская сторона тщательно планировала каждую минуту пребывания 73-летнего политика в Вашингтоне, чтобы минимизировать его физические нагрузки. Об этом сообщает авторитетное издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные информированные источники.

Трамп и Си Цзиньпин

По данным журналистов, дипломаты из Пекина выдвинули американским коллегам ряд специфических условий еще во время подготовки к саммиту с президентом США Дональдом Трампом.

"Китайская делегация попросила предоставить лидеру Китая Си Цзиньпину отдельную комнату в Белом доме, — отмечает издание, добавив, что это помещение предназначалось исключительно для отдыха между мероприятиями саммита".

Доступ к этой специальной зоне был максимально ограничен. Инсайдеры подчеркивают, что никто из членов сопроводительной группы КНР не имел права даже переступать порог этой комнаты, за исключением первой леди Китая Пэн Лиюань.

Более того, примерно за месяц до самой поездки дипломаты Поднебесной внезапно отменили совместный рабочий ланч между лидерами двух государств, который должен был состояться 24 сентября. Пекинские чиновники объяснили коллегам из Белого дома, что для главы КНР в приоритете иметь дополнительное время для восстановления сил во время пребывания в американской столице. Из-за такого решения американской стороне пришлось срочно перекраивать график встречи, в результате чего в повестке переговоров возникло окно продолжительностью около пяти часов.

В общем, вся программа пребывания гостя была сокращена до минимума, а передвижения рассчитывали буквально за метрами.

"Команда Си Цзиньпина составляла расписание с учетом того, сколько времени он может провести на ногах, – рассказывают источники WSJ. — Они четко просчитывали, какое расстояние ему нужно пройти пешком, а когда именно ему придется остановиться".

В результате такой стратегии лидер КНР полностью освободил от официальных встреч вечер в день своего прилета в США. Кроме того, существенные изменения претерпел и финальный день поездки, 25 сентября. Во время посещения Национального архива США Си Цзиньпин задержался там едва на 10 минут, хотя американские чиновники рассчитывали на более длительную экскурсию.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин испытывает серьезные проблемы со здоровьем, которые обостряются на фоне внутриполитической борьбы в Пекине. Об этом в своем прямом эфире сообщил бизнесмен и журналист Дмитрий Гордон.