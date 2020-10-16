Радиоактивную воду с японской Фукусимы сольют в море: есть ли угроза

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Таисия Ерохина
Правительство
Японии решило слить в море более одного миллиона тонн радиоактивной воды с
атомной электростанции "Фукусима-1", которая была разрушена в
результате атомной аварии в 2011 году. Об этом пишет
Deutsche Welle со ссылкой на японские СМИ.
Отмечается, что перед
сливом радиоактивная вода, хранящаяся почти в тысяче контейнерах, будет тщательно
очищена. Эксперты уверяют, что по итогам в ней останется только не поддающийся
фильтрации тритий. Последний опасен для людей, но лишь в очень больших дозах.
Международное агентство по атомной энергии считает, что качественно отфильтрованная
вода может быть слита в океан без ущерба для экологии.
Слить
радиоактивную воду с "Фукусимы" в море решили из-за того, что емкости
для ее хранения скоро иссякнут. Процедуру в Японии посчитали безопасной,
добавив, что такую технологию применяют и на обычных атомных реакторах. Однако
рыбаки и фермеры отнеслись к предложенному решению отрицательно. Они опасаются,
что люди перестанут покупать их продукцию.
Сообщается, что официальное
решение японскими властями будет принято в ближайшее время. Планируется начать
слив зараженной воды в море не раннее чем через год.
Напомним, Япония
собирается построить к 2035 году завод
на Луне.
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