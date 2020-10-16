kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 16.10.2020

BTC/USD

11324.59

ETH/USD

365.60

LTC/USD

46.88

НБУ 16.10.2020

USD/UAH

28.50

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.37

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Азия Радиоактивную воду с японской Фукусимы сольют в море: есть ли угроза
commentss НОВОСТИ Все новости

Радиоактивную воду с японской Фукусимы сольют в море: есть ли угроза

Емкости для хранения радиоактивной воды на АЭС "Фукусима" скоро иссякнут

сегодня, 13:08
Автор:

Таисия Ерохина

Правительство Японии решило слить в море более одного миллиона тонн радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима-1", которая была разрушена в результате атомной аварии в 2011 году. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на японские СМИ.

Радиоактивную воду с японской Фукусимы сольют в море: есть ли угроза

Отмечается, что перед сливом радиоактивная вода, хранящаяся почти в тысяче контейнерах, будет тщательно очищена. Эксперты уверяют, что по итогам в ней останется только не поддающийся фильтрации тритий. Последний опасен для людей, но лишь в очень больших дозах. Международное агентство по атомной энергии считает, что качественно отфильтрованная вода может быть слита в океан без ущерба для экологии.

Слить радиоактивную воду с "Фукусимы" в море решили из-за того, что емкости для ее хранения скоро иссякнут. Процедуру в Японии посчитали безопасной, добавив, что такую технологию применяют и на обычных атомных реакторах. Однако рыбаки и фермеры отнеслись к предложенному решению отрицательно. Они опасаются, что люди перестанут покупать их продукцию.

Сообщается, что официальное решение японскими властями будет принято в ближайшее время. Планируется начать слив зараженной воды в море не раннее чем через год.

Напомним, Япония собирается построить к 2035 году завод на Луне.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ