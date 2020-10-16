Радиоактивную воду с японской Фукусимы сольют в море: есть ли угроза

Правительство Японии решило слить в море более одного миллиона тонн радиоактивной воды с атомной электростанции "Фукусима-1", которая была разрушена в результате атомной аварии в 2011 году. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на японские СМИ.

Отмечается, что перед сливом радиоактивная вода, хранящаяся почти в тысяче контейнерах, будет тщательно очищена. Эксперты уверяют, что по итогам в ней останется только не поддающийся фильтрации тритий. Последний опасен для людей, но лишь в очень больших дозах. Международное агентство по атомной энергии считает, что качественно отфильтрованная вода может быть слита в океан без ущерба для экологии.

Слить радиоактивную воду с "Фукусимы" в море решили из-за того, что емкости для ее хранения скоро иссякнут. Процедуру в Японии посчитали безопасной, добавив, что такую технологию применяют и на обычных атомных реакторах. Однако рыбаки и фермеры отнеслись к предложенному решению отрицательно. Они опасаются, что люди перестанут покупать их продукцию.

Сообщается, что официальное решение японскими властями будет принято в ближайшее время. Планируется начать слив зараженной воды в море не раннее чем через год.

Напомним, Япония собирается построить к 2035 году завод на Луне.

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