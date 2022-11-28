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Россия угрожает бывшей стране СССР не ступать на путь Украины

Российская Федерация угрожает действиям Кыргызстана, направленным на дерусификацию и декоммунизацию улиц и районов Бешкека.

сегодня, 12:19
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Автор:

Slava Kot

В Госдуме Российской Федерации отреагировали на смену российским названиям улиц в столице Кыргызстана. Российские депутаты предостерегают, что это может привести к пути, которым пошла Украина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Россия угрожает бывшей стране СССР не ступать на путь Украины

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава парламента Киргизии Нурлан Шакиев подал обращение, чтобы декоммунизировать и дерусифицировать улицы в Бишкеке, столице Кыргызстана.

На такое решение от Кыргызстана отреагировала глава Международного комитета нижней палаты российского парламента Светлана Журова. Как заявила, что такими шагами Кыргызстан может попасть в ситуацию, в которой находится сейчас Украина. Российская депутат подчеркнула, что в Украине также все начиналось с отказа от русского языка.

"Это первые маленькие шаги, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык… это, безусловно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. А потом следующий этап – школы, а потом еще какой-то и будет, как у Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит по-русски. Мы знаем, что и в Украине тоже с этого начиналось", — говорит Светлана Журова.

Также россиянка добавляет, что таким образом Кыргызстан дает понять своим гражданам, что они больше не будут говорить по-русски. Затем Журова добавила, что вероятно о таких действиях киргизских политиков передадут высшему руководству РФ.

"Возможно, приложат и Владимиру Владимировичу, он сделает какое-то замечание коллеге, президенту Киргизии", — угрожает Светлана Журова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский депутат угрожал Армении и говорил о ликвидации этой страны.

Также "Комментарии" писали о радикальном решении, которое приняло руководство Кремля в отношении белорусского президента Александра Лукашенко.



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Источник: https://govoritmoskva.ru/news/341994/
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