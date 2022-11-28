Россия угрожает бывшей стране СССР не ступать на путь Украины

В Госдуме Российской Федерации отреагировали на смену российским названиям улиц в столице Кыргызстана. Российские депутаты предостерегают, что это может привести к пути, которым пошла Украина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Глава парламента Киргизии Нурлан Шакиев подал обращение, чтобы декоммунизировать и дерусифицировать улицы в Бишкеке, столице Кыргызстана.

На такое решение от Кыргызстана отреагировала глава Международного комитета нижней палаты российского парламента Светлана Журова. Как заявила, что такими шагами Кыргызстан может попасть в ситуацию, в которой находится сейчас Украина. Российская депутат подчеркнула, что в Украине также все начиналось с отказа от русского языка.

"Это первые маленькие шаги, чтобы в итоге выдавить полностью русский язык… это, безусловно, нарушит права русских людей в Киргизии, многие из которых там проживают. А потом следующий этап – школы, а потом еще какой-то и будет, как у Грузии, когда молодежь, к сожалению, практически не говорит по-русски. Мы знаем, что и в Украине тоже с этого начиналось", — говорит Светлана Журова.

Также россиянка добавляет, что таким образом Кыргызстан дает понять своим гражданам, что они больше не будут говорить по-русски. Затем Журова добавила, что вероятно о таких действиях киргизских политиков передадут высшему руководству РФ.

"Возможно, приложат и Владимиру Владимировичу, он сделает какое-то замечание коллеге, президенту Киргизии", — угрожает Светлана Журова.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский депутат угрожал Армении и говорил о ликвидации этой страны.

Также "Комментарии" писали о радикальном решении, которое приняло руководство Кремля в отношении белорусского президента Александра Лукашенко.

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