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Slava Kot
В Госдуме Российской Федерации отреагировали на смену российским названиям улиц в столице Кыргызстана. Российские депутаты предостерегают, что это может привести к пути, которым пошла Украина. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на российские СМИ.
Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников
Глава парламента Киргизии Нурлан Шакиев подал обращение, чтобы декоммунизировать и дерусифицировать улицы в Бишкеке, столице Кыргызстана.
На такое решение от Кыргызстана отреагировала глава Международного комитета нижней палаты российского парламента Светлана Журова. Как заявила, что такими шагами Кыргызстан может попасть в ситуацию, в которой находится сейчас Украина. Российская депутат подчеркнула, что в Украине также все начиналось с отказа от русского языка.
Также россиянка добавляет, что таким образом Кыргызстан дает понять своим гражданам, что они больше не будут говорить по-русски. Затем Журова добавила, что вероятно о таких действиях киргизских политиков передадут высшему руководству РФ.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский депутат угрожал Армении и говорил о ликвидации этой страны.
Также "Комментарии" писали о радикальном решении, которое приняло руководство Кремля в отношении белорусского президента Александра Лукашенко.
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