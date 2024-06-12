logo

BTC/USD

69432.49

ETH/USD

3618.84

LTC/USD

78.37

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.40

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Российский аналог НАТО трещит: одна из стран объявила о своем выходе
commentss НОВОСТИ Все новости

Российский аналог НАТО трещит: одна из стран объявила о своем выходе

Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, управляемого Россией.

сегодня, 16:33
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), являющейся российским аналогом НАТО. По словам Пашиняна, Армения самостоятельно решит, когда покинет организацию.

Российский аналог НАТО трещит: одна из стран объявила о своем выходе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото из открытых источников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в парламенте в рамках "правительственного часа" и выразил свое недовольство ОДКБ. На его слова отреагировал оппозиционный депутат, который пожаловался на армянского лидера, указав, почему тогда страна не покидает ОДКБ, если организация не устраивает Ереван.

"Выйдем. Мы решим, когда. А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", — ответил Пашинян.

ОДКБ предусматривает, что каждый кран член организации может отправить запрос о военной помощи. Например, в январе 2022 года в Казахстане начались массовые протесты и президент Касим-Жомарт Токаев попросил ОДКБ оказать ему военную помощь. Совет ОДКБ одобрил решение о введении "миротворческих сил" нескольких стран, в том числе и российских на территорию Казахстана для подавления протестов.

Однако, когда в сентябре 2022 года, когда возник конфликт между Азербайджаном и Армению, Пашинян также задействовал статью 4 договора ОДКБ и призвал о помощи, однако Россия отправила лишь мониторинговую миссию, которая наблюдала за ситуацией. Как следствие Пашинян несколько раз критиковал ОДКБ за бездействие, а 22 февраля 2024 года Армения заявила что приостанавливает участие в ОДКБ.

По состоянию на 2024 год в ОДКБ входят шесть стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и пока Армения, официально не покинувшая организацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник РФ по ОДКБ принял участие в "формуле мира" Украины.

Также "Комментарии" писали, что Армения готовится подать заявку на членство в ЕС.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Поделитесь своим мнением!


Новости

Все новости