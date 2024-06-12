Российский аналог НАТО трещит: одна из стран объявила о своем выходе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна выйдет из Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), являющейся российским аналогом НАТО. По словам Пашиняна, Армения самостоятельно решит, когда покинет организацию.



Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Фото из открытых источников

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в парламенте в рамках "правительственного часа" и выразил свое недовольство ОДКБ. На его слова отреагировал оппозиционный депутат, который пожаловался на армянского лидера, указав, почему тогда страна не покидает ОДКБ, если организация не устраивает Ереван.

"Выйдем. Мы решим, когда. А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", — ответил Пашинян.

ОДКБ предусматривает, что каждый кран член организации может отправить запрос о военной помощи. Например, в январе 2022 года в Казахстане начались массовые протесты и президент Касим-Жомарт Токаев попросил ОДКБ оказать ему военную помощь. Совет ОДКБ одобрил решение о введении "миротворческих сил" нескольких стран, в том числе и российских на территорию Казахстана для подавления протестов.

Однако, когда в сентябре 2022 года, когда возник конфликт между Азербайджаном и Армению, Пашинян также задействовал статью 4 договора ОДКБ и призвал о помощи, однако Россия отправила лишь мониторинговую миссию, которая наблюдала за ситуацией. Как следствие Пашинян несколько раз критиковал ОДКБ за бездействие, а 22 февраля 2024 года Армения заявила что приостанавливает участие в ОДКБ.

По состоянию на 2024 год в ОДКБ входят шесть стран: Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан и пока Армения, официально не покинувшая организацию.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что союзник РФ по ОДКБ принял участие в "формуле мира" Украины.

Также "Комментарии" писали, что Армения готовится подать заявку на членство в ЕС.