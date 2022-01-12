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Рухнули 15 этажей: в Южной Корее произошло ЧП на строительстве высотки (ФОТО)

В южнокорейском городе Кванчжу у строящейся высотки обрушилась наружная стена с 23 по 38 этаж

сегодня, 17:50
Автор:

Денис Подставной
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В Южной Корее произошло обрушение многоэтажного здания. Об этом пишет издание KBS World Radio.

Рухнули 15 этажей: в Южной Корее произошло ЧП на строительстве высотки (ФОТО)

"Скорая". Фото из открытых источников

Как стало известно, происшествие случилось сегодня, 12 января, на строительной площадке в южнокорейском городе Кванчжу. У строящегося  здания обрушилась часть наружных стен. В этот момент на месте событий находились рабочие. 

Согласно данным СМИ, обрушение наружной стены с 23 по 38 этаж произошло, когда крышу заливали бетоном. Известно, что трем рабочим удалось спастись во время инцидента. Судьба еще шести строителей остается неизвестной. Поисками занимаются сотрудники спасательной службы. Известно, что трем рабочим удалось спастись во время инцидента. 

Для установления точных причин происшествия будет сформирована специальная комиссия.

Рухнули 15 этажей: в Южной Корее произошло ЧП на строительстве высотки (ФОТО) - фото 2

Фото: kbs.co.kr

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что во Франции из-за ливней, которые продолжались на протяжении нескольких дней выпало рекордное количество осадков. Из-за этого в некоторых районах страны начали образовываться наводнения. Разбушевавшаяся стихия уже унесла жизнь одной женщины. Из берегов вышла местная река. В пострадавших регионах наблюдаются проблемыс с общественным транспортом. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Чили образовался масштабный пожар, который охватил целый квартал одного из городов. Пламя быстро распространялось, а густая застройка мешала сотрудникам пожарной службы. Огонь не могли ликвидировать на протяжении нескольких часов. За это время успело сгореть около ста зданий. Сотни граждан оказались без крова над головой. 




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Источник: http://world.kbs.co.kr/service/news_view.htm?lang=r&Seq_Code=68690
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