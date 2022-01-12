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На Францию обрушилось масштабное наводнение: погибают люди и реки выходят из берегов (ВИДЕО)

На юго-западе Франции из-за ливней образовались наводнения

сегодня, 13:20
Автор:

Денис Подставной
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На Францию обрушились масштабные наводнения. Об этом пишет издание The Local. 

На Францию обрушилось масштабное наводнение: погибают люди и реки выходят из берегов (ВИДЕО)

Наводнение. Иллюстрация: Pixabay

На протяжении последних нескольких дней на юго-западе Франции не прекращались проливные дожди. За двое суток в некоторых районах страны выпала норма осадков за месяц. Ливни вызвали масштабные наводнения.

Из-за разбушевавшейся стихии погиб, как минимум один человек. Пожилая женщина утонула в канаве около своего дома. 

Учебные заведения приостановили свою работу, а с транспортным сообщением наблюдаются проблемы. 

Отмечается, что сильнее всего непогода ударила по департаменту Верхняя Гаррона. Там поднялся уровень воды в местной реке (он превышал нормы на более чем четыре метра) и в результате она вышла из берегов. 

Десятки людей были вынуждены эвакуироваться.

В Сети появляются видео с места событий. На кадрах можно увидеть, как сильные потоки воды превратили улицы городов в реки. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что в США на дне озера обнаружили "корабль-призрак". Судно бесследно исчезло еще в 17 веке. Его пропажа стало одной из самых известных морских загадок Америки. Специалисты назвали возможною причину кораблекрушения. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что мощный циклон обрушился на Фиджи. Стихия принесла с собой дожди и мощный ветер. Обильные осадки начали приводить к тому, что в пострадавших от непогоды районах начали образовываться наводнения. В результате циклона погиб, как минимум один гражданин. Многие местные жители покидают свои дома и эвакуируются. Потоки воды снесли несколько линий электропередач. 



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Источник: https://www.thelocal.fr/20220111/floods-cause-havoc-in-southwest-france/
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