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В Чили масштабный пожар объял целый квартал: сгорело сто домов

В пригороде чилийского города Икике сгорело по меньшей мере 100 домов

сегодня, 15:20
Автор:

Денис Подставной
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Масштабный пожар охватил чилийский город. Об этом пишет издание ТСН. 

В Чили масштабный пожар объял целый квартал: сгорело сто домов

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

В бедном квартале в пригороде Икике, что на севере Чили произошел пожар. Возгорание быстро распространилось и огонь объял десятки зданий. 

В настоящее время известно о, по меньшей мере сотне зданий, которые сгорели в результате масштабного пожара. Без крова над головой остались около 400 граждан. 

Прибывшие на место событий сотрудники пожарной службы на протяжении нескольких часов не могли ликвидировать возгорание. По словам пожарных, у них возникли проблемы из-за слишком густой застройки и из-за расположения квартала. Район фактически отрезан он централизованной подачи воды. 

Людям, чьи дома пострадали от пожара, предложили переехать во временное убежище. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на территории Тайваня пропал военный самолет. Он исчез с радаров во время проведения плановой учебной миссии. Воздушное судно находилось в воздухе на протяжении примерно 30 минут. Последний раз его наблюдали в районе полигона Шуйси. В настоящее время была начата поисково-спасательная операция. О судьбе пилота, пока ничего не известно. 

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Нью-Йорке произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание возникло на третьем этаже 19-этажного здания. Прибывшие на место событий пожарные установили, что пламя разгорелось в одной из квартир, однако начало распространятся по всему дому из-за открытой входной двери. Причину возникновения пожара установит расследование. 




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Источник: https://tsn.ua/ru/svit/sotni-domov-sgoreli-v-masshtabnom-pozhare-v-chiliyskom-gorode-1950607.html
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