В Чили масштабный пожар объял целый квартал: сгорело сто домов

Масштабный пожар охватил чилийский город. Об этом пишет издание ТСН.

Пожар. Иллюстрация: фото из открытых источников

В бедном квартале в пригороде Икике, что на севере Чили произошел пожар. Возгорание быстро распространилось и огонь объял десятки зданий.

В настоящее время известно о, по меньшей мере сотне зданий, которые сгорели в результате масштабного пожара. Без крова над головой остались около 400 граждан.

Прибывшие на место событий сотрудники пожарной службы на протяжении нескольких часов не могли ликвидировать возгорание. По словам пожарных, у них возникли проблемы из-за слишком густой застройки и из-за расположения квартала. Район фактически отрезан он централизованной подачи воды.

Людям, чьи дома пострадали от пожара, предложили переехать во временное убежище.

Напомним, ранее портал "Комментарии" информировал о том, что на территории Тайваня пропал военный самолет. Он исчез с радаров во время проведения плановой учебной миссии. Воздушное судно находилось в воздухе на протяжении примерно 30 минут. Последний раз его наблюдали в районе полигона Шуйси. В настоящее время была начата поисково-спасательная операция. О судьбе пилота, пока ничего не известно.

Также сайт "Комментарии" писал о том, что в Нью-Йорке произошел пожар в многоквартирном доме. Возгорание возникло на третьем этаже 19-этажного здания. Прибывшие на место событий пожарные установили, что пламя разгорелось в одной из квартир, однако начало распространятся по всему дому из-за открытой входной двери. Причину возникновения пожара установит расследование.





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