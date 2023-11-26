logo

BTC/USD

37416.48

ETH/USD

2061.71

LTC/USD

69.78

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия "Русский мир" в туристическом раю: россиянам не рады в популярной стране
commentss НОВОСТИ Все новости

"Русский мир" в туристическом раю: россиянам не рады в популярной стране

Российские туристы в Таиланде ведут нелегальный бизнес и отбирают работу у местных жителей.

сегодня, 21:00
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

После полномасштабного вторжения России в Украину россиянам не рады во многих местах по всему миру. Таиланд стал одной из самых посещаемых российскими туристами стран, но местные жители все чаще жалуются на их присутствие и незаконную деятельность в стране.

"Русский мир" в туристическом раю: россиянам не рады в популярной стране

В Таиланде жалуются на руссийских туристов. Фото из открытых источников

Туризм в Таиланде является одним из самых важных источников дохода для страны. После пандемии коронавируса российские туристы массово начали ездить в азиатскую страну, что способствовало восстановлению этого сектора экономики. А санкции Запада против России еще больше заставили россиян обратить внимание на Таиланд.


В пик сезона – с ноября по январь – Таиланд посещает в среднем 400 тыс. россиян в месяц. Однако некоторые люди остаются дольше и основывают свои компании, часто нелегально. Нелегальный бизнес россиян все больше беспокоит местное население, полиция постоянно фиксирует нарушение закона со стороны российских туристов.

Во время курортного сезона троих граждан России арестовали за то, что они взяли работу, которая предназначена только для тайцев (проведение экскурсий, продавцы в магазинах, парикмахеры, косметологи, рыболовство, уличная торговля и другие). Таиландская полиция объясняет, что российские предприниматели конкурируют не только с тайцами, но и между собой, что может привлечь российских преступников в страну. Еще одной проблемой местных жителей является рост цен на недвижимость из-за большого количества россиян.

Сами же россияне оправдывают нелегальное трудоустройство в Таиланде ограничительными правилами для иностранцев. Россияне утверждают, что единственный способ открыть бизнес и остаться в Таиланде – "это нарушить закон".

Однако власти Таиланда начали искать другие "источники дохода", которые помогут заменить и частично вытеснить россиян. Таиланд планирует привлекать туристов из других стран, которым безразлично присутствие россиян в стране. Целевой группой станут туристы из Казахстана, Индии, Китая и Тайваня. Для граждан этих стран правительство Таиланда намерено предложить условия безвизового въезда, если срок пребывания не превышает 90 дней. Кроме того, Таиланд из новых туристов попытается получить больше денег, поэтому часы работы многих ночных клубов в Бангкоке, Пхукете и других туристических городах будут продлены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дружественная к России страна не пустила россиян. С рейса сняли 20 российских туристов.

Также "Комментарии" писали, что россияне зашли в украинский ресторан в туристической стране и не ожидали такого ответа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!