"Русский мир" в туристическом раю: россиянам не рады в популярной стране

После полномасштабного вторжения России в Украину россиянам не рады во многих местах по всему миру. Таиланд стал одной из самых посещаемых российскими туристами стран, но местные жители все чаще жалуются на их присутствие и незаконную деятельность в стране.



В Таиланде жалуются на руссийских туристов. Фото из открытых источников

Туризм в Таиланде является одним из самых важных источников дохода для страны. После пандемии коронавируса российские туристы массово начали ездить в азиатскую страну, что способствовало восстановлению этого сектора экономики. А санкции Запада против России еще больше заставили россиян обратить внимание на Таиланд.

В пик сезона – с ноября по январь – Таиланд посещает в среднем 400 тыс. россиян в месяц. Однако некоторые люди остаются дольше и основывают свои компании, часто нелегально. Нелегальный бизнес россиян все больше беспокоит местное население, полиция постоянно фиксирует нарушение закона со стороны российских туристов.

Во время курортного сезона троих граждан России арестовали за то, что они взяли работу, которая предназначена только для тайцев (проведение экскурсий, продавцы в магазинах, парикмахеры, косметологи, рыболовство, уличная торговля и другие). Таиландская полиция объясняет, что российские предприниматели конкурируют не только с тайцами, но и между собой, что может привлечь российских преступников в страну. Еще одной проблемой местных жителей является рост цен на недвижимость из-за большого количества россиян.

Сами же россияне оправдывают нелегальное трудоустройство в Таиланде ограничительными правилами для иностранцев. Россияне утверждают, что единственный способ открыть бизнес и остаться в Таиланде – "это нарушить закон".

Однако власти Таиланда начали искать другие "источники дохода", которые помогут заменить и частично вытеснить россиян. Таиланд планирует привлекать туристов из других стран, которым безразлично присутствие россиян в стране. Целевой группой станут туристы из Казахстана, Индии, Китая и Тайваня. Для граждан этих стран правительство Таиланда намерено предложить условия безвизового въезда, если срок пребывания не превышает 90 дней. Кроме того, Таиланд из новых туристов попытается получить больше денег, поэтому часы работы многих ночных клубов в Бангкоке, Пхукете и других туристических городах будут продлены.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что дружественная к России страна не пустила россиян. С рейса сняли 20 российских туристов.

Также "Комментарии" писали, что россияне зашли в украинский ресторан в туристической стране и не ожидали такого ответа.