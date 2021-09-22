Самолет британской авиакомпании совершил вынужденную посадку: подробности

В салоне самолета летевшего из Исламабада в Лондон скончалась пассажирка. Об этом сообщает издание Корреспондент.

Самолет British Аirways совершил вынужденную посадку. Фото: EPA/UPG.

Как стало известно, на борту воздушного судна британской авиакомпании British Аirways 83-летняя пассажирка почувствовала себя плохо. Пилоты приняли решение совершить посадку в аэропорту столицы Узбекистана, однако сразу после этого женщина скончалась.

Самолет находится на запасной стоянке. Людей разместили в зале для транзитных пассажиров. На данный момент неизвестно, когда борт сможет возобновить рейс. Проходит оформление всех необходимых документов.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Германии иностранец захватил автобус с людьми. Между пассажирами транспортного средства произошел конфликт, в ходе которого мужчина угрожал всех убить. Злоумышленник заявил, что у него есть огнестрельное оружие. Водитель автобуса остановился на обочине и высадил пассажиров. Сотрудники правоохранительных органов организовали крупную операцию. Был задействован спецназ. Подозреваемого удалось задержать. Мужчина не оказывал сопротивления. Подробно об этом читайте в нашем материале.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском городе Ньюпорт, что в штате Вирджиния произошла стрельба в учебном учреждении. Злоумышленник ранил двух людей. Потерпевшие были госпитализированы медиками, которые прибыли на место инцидента. Правоохранители провели эвакуацию учеников и задержали преступника. Отмечается, что на данный момент жизни потерпевшим ничего не угрожает. Подробнее об этом читайте в нашей статье.





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