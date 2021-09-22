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Главная Новости Мир Европа В Германии иностранец захватил автобус с людьми: подробности (ФОТО)
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В Германии иностранец захватил автобус с людьми: подробности (ФОТО)

Полицейские организовали крупную операцию

сегодня, 10:29
Автор:

Денис Подставной

В Германии захватили туристический автобус. Об этом сообщает издание УНИАН.

В Германии иностранец захватил автобус с людьми: подробности (ФОТО)

В Германии мужчина захватил автобус. Фото: Bild

Как стало известно инцидент произошел вчера вечером, 21 сентября на автомагистрали в Баварии. Сообщается, что между пассажирами сербского автобуса возник конфликт в ходе, которого один из мужчин пригрозил всех убить. Он заявил, что у него есть огнестрельное оружие. 

Несмотря на это, водитель транспортного средства остановился на обочине и дал пассажирам выйти. Какое-то время трое водителей и правонарушитель оставались в салоне автобуса.

Сотрудники правоохранительных организовали крупную операцию с задействованием спецназа. После того как водители покинули салон автобуса, подозреваемый был задержан. Отмечается, что он не оказывал сопротивления. 

Правонарушителем оказался 30-летний гражданин Сербии. Оружие, не было обнаружено. На данный момент устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Германии мужчина застрелил кассира из-за требования одеть маску. Злоумышленник хотел купить пива на автозаправочной станции, однако услышал отказ из-за того, что на нём не было маски. Услышав отказ, мужчина сходил домой за револьвером и вернулся. Подробно об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в американском штате Пенсильвания мужчина стрелял в людей на дне рождении ребёнка. Конфликт возник из-за подарков. Злоумышленник сделал несколько выстрелов из девятимиллиметрового пистолета. Ранения получили три человека. В число пострадавших входит 16-летний юноша. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 





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Источник: https://www.unian.net/world/v-germanii-inostranec-zahvatil-v-zalozhniki-lyudey-v-avtobuse-novosti-mira-11552821.html
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