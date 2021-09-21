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В США злоумышленник стрелял в школе: есть раненые (ВИДЕО)

В результате инцидента пострадали два человека

сегодня, 10:25
Автор:

Денис Подставной

В Соединённых Штатах Америки произошла стрельба в учебном заведении. Об этом сообщает издание WAVY.

В США злоумышленник стрелял в школе: есть раненые (ВИДЕО)

Стрельба в американской школе. Фото из открытых источников.

Как стало известно, инцидент произошел в американском городе Ньюпорт, что в штате Вирджиния. Сообщается, что вооруженный злоумышленник открыл огонь в старшей школе. 

На место событий прибыли сотрудники правоохранительных органов. С помощью местных жителей они смогли задержать стрелка. В результате инцидента пострадали два человека возрастом 17 лет. Парню выстрелили в лицо, а девушке в ногу. Потерпевшие были доставлены в медицинское учреждение. 

Отмечается, что на данный момент их жизни ничего не угрожает. 

Во время стрельбы ученики были эвакуированы к теннисным кортам школы для того, чтобы их могли забрать родители. Устанавливаются все обстоятельства инцидента. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Сети появилось полное видео расстрела учеников в университете Перми. Вследствие бойни погибли шесть человек, еще 24 — госпитализированы. На видео парень с ружьем ходит учебными коридорами и с улыбкой выбирает тех, кого хочет застрелить. Стреляет в ровесников, что бледнеют от ужаса и ощущение близкой смерти. Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Польше пенсионер убил себя петардой на митинге. Пожилой мужчина поджег петарду и положил её себе в рот. В результате происшествия он получил серьезные травмы и был госпитализирован. Из-за серьезных ранений пенсионер скончался в стенах больницы. По информации СМИ, правоохранители нашли при умершем прощальное письмо. Подробно об этом читайте в нашей статье. 


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Источник: https://www.wavy.com/news/local-news/newport-news/police-responding-to-incident-at-heritage-high-school-in-newport-news/
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