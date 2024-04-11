Северная Корея готовится к войне: Ким Чен Ын угрожает "смертельным ударом"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что его страна должна быть лучше подготовлена к войне. По словам северокорейского диктатора КНДР готова нанести "смертельный удар". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание The Korea Times.



Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

В ходе проверки в Университете военно-политических дел имени Ким Чен Ира, отца нынешнего лидера КНДР, глава Северной Кореи произнес речь с призывом готовиться к войне.

"Пора быть более тщательно подготовленным к войне, чем когда-либо прежде. КНДР должна быть более твердо и досконально готова к войне, которую нужно выиграть без ошибок", — сказал Ким Чен Ын.

Ким заверил, что в случае попытки врага осуществить военную конфронтацию, Северная Корея без колебаний нанесет смертельный удар и мобилизует все свои доступные ресурсы. Также Ким Чен Ын призвал воспитывать военных в университете с абсолютной лояльностью к руководящей партии.

Отметим, что Северная Корея продолжает нагнетать напряженность на Корейском полуострове из-за постоянных испытаний оружия и резких заявлений Ким Чен Ына. В частности, лидер КНДР считает, что обе Кореи являются "враждебными друг другу государствами".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Южная Корея отреагировала на угрозы Ким Чен Ына начать войну между странами. В Сеуле заявили, что в случае атаки, Пхеньян получит ответ, который принесет гораздо больше вреда КНДР.

Также "Комментарии" писали о том, что в США сообщили, что именно предлагает Россия Северной Корее в обмен на оружие, используемое российской армией на войне в Украине.