logo

BTC/USD

42953.51

ETH/USD

2549.14

LTC/USD

72.09

USD/UAH

38.80

EUR/UAH

42.80

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Азия Северная Корея готовится принять первых туристов: это представители Путина
commentss НОВОСТИ Все новости

Северная Корея готовится принять первых туристов: это представители Путина

КНДР четыре года не открывала свою страну для туристических поездок для иностранцев. Ожидается, что первый тур пройдет по особым обстоятельствам с представителями Путина.

сегодня, 11:40
Автор:
avatar

Slava Kot
Поделитесь публикацией:

После начала пандемии коронавируса Ким Чен Ын закрыл границы КНДР для туристов в 2020 году. Однако теперь группа представителей из России станет первыми туристами, попавшими в Северную Корею.

Северная Корея готовится принять первых туристов: это представители Путина

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

В 2020 году Северная Корея ввела строжайшую пограничный контроль из-за распространения коронавируса. В противоположность большинству стран КНДР до сих пор не открыла свои границы для иностранцев.

В декабре 2023 года губернатор Причерноморского края посетил Северную Корею, где мог договориться о возобновлении туризма. Недавно туристическое агентство из Владивостока сообщило о четырехдневном туристическом туре организованном этим губернатором, который будет включать остановки в Пхеньяне и на горнолыжном курорте.

Генеральный менеджер китайской туристической компании Koryo Tours Саймон Кокерелл отметил, что туристический визит представителей Путина состоится в особых обстоятельствах.

"Это хороший знак, но я бы не говорил, что он обязательно приведет к большему открытию границ из-за особых обстоятельств этой одной поездки. Но учитывая, что туристов не было более четырех лет, любую туристическую поездку можно рассматривать как положительный шаг вперед", — сказал Саймон Кокерелл изданию Reuters.

Таким образом, российские туристы станут первыми, кто посетит КНДР в туристических целях после пандемии коронавируса, однако самый большой рынок до этого был за Китаем. Согласно оценкам ресурса NK News, до начала пандемии Северная Корея переживала туристический бум на китайских туристов, которые могли обеспечить дополнительный доход КНДР на уровне 175 млн долларов в 2019 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай провозгласил "год дружбы" с союзником России – Северной Кореей.

Также "Комментарии" писали, что в Британии назвали "унижения", на которые пошел Путин из-за войны в Украине.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/north-korea-poised-admit-first-known-tourists-since-2020-2024-01-12/
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости