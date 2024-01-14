Северная Корея готовится принять первых туристов: это представители Путина

После начала пандемии коронавируса Ким Чен Ын закрыл границы КНДР для туристов в 2020 году. Однако теперь группа представителей из России станет первыми туристами, попавшими в Северную Корею.



Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

В 2020 году Северная Корея ввела строжайшую пограничный контроль из-за распространения коронавируса. В противоположность большинству стран КНДР до сих пор не открыла свои границы для иностранцев.

В декабре 2023 года губернатор Причерноморского края посетил Северную Корею, где мог договориться о возобновлении туризма. Недавно туристическое агентство из Владивостока сообщило о четырехдневном туристическом туре организованном этим губернатором, который будет включать остановки в Пхеньяне и на горнолыжном курорте.

Генеральный менеджер китайской туристической компании Koryo Tours Саймон Кокерелл отметил, что туристический визит представителей Путина состоится в особых обстоятельствах.

"Это хороший знак, но я бы не говорил, что он обязательно приведет к большему открытию границ из-за особых обстоятельств этой одной поездки. Но учитывая, что туристов не было более четырех лет, любую туристическую поездку можно рассматривать как положительный шаг вперед", — сказал Саймон Кокерелл изданию Reuters

Таким образом, российские туристы станут первыми, кто посетит КНДР в туристических целях после пандемии коронавируса, однако самый большой рынок до этого был за Китаем. Согласно оценкам ресурса NK News, до начала пандемии Северная Корея переживала туристический бум на китайских туристов, которые могли обеспечить дополнительный доход КНДР на уровне 175 млн долларов в 2019 году.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай провозгласил "год дружбы" с союзником России – Северной Кореей.

Также "Комментарии" писали, что в Британии назвали "унижения", на которые пошел Путин из-за войны в Украине.