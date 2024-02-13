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Северная Корея приняла первых туристов после пандемии: из какой страны

Российские туристы стали первыми, посетившими Северную Корею после пандемии. Из-за санкций, граждане РФ почти утратили возможность отдыхать в Европе и ищут альтернативы.

сегодня, 11:45
Автор:
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Slava Kot
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Граждане России стали первыми туристами в Северной Корее после четырехлетнего перерыва в связи с пандемией коронавируса. Поездка россиян в КНДР стала неожиданностью для азиатских туроператоров, являвшихся основными поставщиками туристов в Северную Корею.

Северная Корея приняла первых туристов после пандемии: из какой страны

Российские туристы приехали в Северную Корею. Фото из открытых источников

После полномасштабного вторжения России в Украину российские туристы ограничены для поездок в Европу. А министр иностранных дел России Сергей Лавров в октябре прошлого года дал рекомендацию россиянам уезжать на отдых в Северную Корею. Теперь сотрудничество между двумя странами усилилось и первая группа российских туристов прибыла в Северную Корею 9 февраля.

Генеральный директор агентства "Восток Интур" Инна Мухина, получившая первое с 2020 года разрешение для туристов РФ, сообщила, что россияне посетят столицу Пхеньян, а затем прокатятся на лыжах. Для посещения КНДР группа вылетела из аэропорта Владивостока на Дальнем Востоке России.

Также Мухина рассказала, что у россиян разная мотивация для туристического путешествия в Северную Корею. Кто-то, по ее словам, видит интерес посетить закрытую страну, тогда как другие хотят кататься на лыжах или сноубордах.

По словам Мухиной, это не традиционная туристическая группа, а "пробная туристическая делегация", которая может проложить путь для других российских туристов. Четырехдневный тур был организован губернатором Причерноморского края, который в декабре 2023 года посетил КНДР.

Эта поездка стала неожиданностью для азиатских наблюдателей, ожидавших, что первые туристы в Северную Корею прибудут из Китая. Они в 2019 году принесли КНДР 175 млн. долларов прибыли с туристической деятельности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Ким Чен Ын назвал причину, по которой готов начать войну.

Также "Комментарии" писали, в какие страны ездили отдыхать украинские туристы в 2023 году.



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Источник: https://thediplomat.com/2024/02/north-korea-welcomes-russian-tourists-likely-its-first-since-the-pandemic/
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