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Северная Корея продолжает работать над ядерными бомбами

Строительство нового крыла к югу от экспериментального легководного реактора, похоже, тоже продолжается

сегодня, 02:35
Автор:

Ольга Чародий
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Северная Корея продолжает эксплуатацию производящего плутоний ядерного реактора в своем опорном комплексе Йонбен. Об этом сообщает южнокорейское издание Yohnap news agency. Коммерческие спутники Южной Кореи сделали фотографии комплекса севернее Пхеньяна, которые стали дополнительными доказательствами деятельности на 5-мегаваттном реакторе, что может производить до 6 килограммов плутония в год. Этот расщепляемый материал используется для разработки бомбы. "Из генераторного сектора реактора выходит пар, указывающий на то, что по крайней мере один из генераторов работает", — говорится на сайте. – Кроме того, вода продолжает сбрасываться из вспомогательной трубы в канал, ведущий к реке Куренг”.

Северная Корея продолжает работать над ядерными бомбами

Северная Корея - фото из открытых источников

Вероятно, это делается, чтобы северокорейский лидер Ким Чен Ина осуществил желание усилить ядерный потенциал страны – именно это он объявлял во время восьмого партийного съезда страны в январе. Строительство нового крыла к югу от экспериментального легководного реактора, похоже, тоже продолжается. Подозрение согласовывается с результатами мониторинга Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), утверждающего, что Северная Корея, похоже, продолжает работу на ядерном реакторе Йонбен с момента его ввода в эксплуатацию в августе. Госатомный орган ООН также указал на ядерную деятельность на национальном заводе по обогащению урана и шахты в других местах.

Напомним, Соединенные Штаты предложили встречу с Северной Кореей без предварительных условий и дали понять, что Вашингтон не враждебных намерений в отношении Пхеньяна. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности по поводу недавнего запуска баллистической ракеты с северокорейской подводной лодки.

Что происходит между США и Северной Кореей? Как может ситуация развиваться дальше? Удастся ли Штатам и союзникам добиться денуклеаризации (ядерного разоружения) Корейского полуострова? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина". 


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Источник: https://en.yna.co.kr/view/AEN20211125002800325
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