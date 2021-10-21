США и Северная Корея: быть ли встрече и что она может дать

Соединенные Штаты предложили встречу с Северной Кореей без предварительных условий и дали понять, что Вашингтон не враждебных намерений в отношении Пхеньяна. Об этом заявила посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время заседания Совета Безопасности по поводу недавнего запуска баллистической ракеты с северокорейской подводной лодки.

США (фото из открытых источников)





Что происходит между США и Северной Кореей? Как может ситуация развиваться дальше? Удастся ли Штатам и союзникам добиться денуклеаризации (ядерного разоружения) Корейского полуострова? Эксперты прокомментировали для издания "Комментарии-Украина".







Доктор политических наук, профессор Национального университета биоресурсов и природопользования Украины Валентин Якушик отмечает, что Корейская Народно-Демократическая Республика (КНДР) часто ведет себя на геополитической арене не так, как принято вести себя странам такого типа (или ранга), с учётом их экономического и культурно-политического потенциала, а подобно настоящей великой державе. Вопреки господствующей в мире относительной "политкорректности" стран среднего и малого уровня Пхеньян часто показывает свой "норов".





"КНДР за счёт политики максимальной мобилизации всех (довольно ограниченных) ресурсов страны старается развивать передовые военные технологии, создавать и испытывать новейшие образцы стратегических вооружений. Северная Корея уже вошла в число де-факто ядерных держав. Этим КНДР, наряду с несколькими другими государствами (прежде всего Индией, Пакистаном и Израилем), нарушила международно-правовую базу современного мироустройства в сфере ядерных вооружений и ядерного разоружения. Базу, формально предполагающую наличие в мире небольшой группы "легитимных" ядерных держав и основной массы стран мира в статусе неядерных", – подчеркивает эксперт.





Он акцентирует, что в качестве важнейшей составной части политики "опоры на собственные силы" КНДР сознательно избрала путь создания своего стратегического ракетно-ядерного потенциала в соединении с реальной готовностью к самопожертвованию при нанесении своим противникам "неприемлемого", хотя и не смертельного для них ущерба.





"Такая стратегическая линия рассматривается КНДР как действенная гарантия против "гуманитарных интервенций" и акций по "принудительной демократизации", подобных тем, которые США и Запад в целом неоднократно опробовали за последние 30 лет – в бывшей Югославии, в Ираке, Ливии, – поясняет Валентин Якушик. – США и Запад в целом осуществляет в отношении КНДР политику практически полной блокады – изоляции во всех сферах, включая финансовую, технологическую, внешней торговли и т.д. Но благодаря соседству Северной Кореи с Китаем и Россией и наличию между ними определённого взаимопонимания – в подобной политике тотальной изоляции появляются существенные "зазоры" и "пробелы". А внутри КНДР поддерживается относительная стабильность хотя и во многом стагнирующих, но в целом сохраняющих устойчивость основных сфер социально-экономической жизни монистического общества".





По словам эксперта, неоднократно предпринимавшиеся США попытки "припугнуть" КНДР с помощью демонстрации своей военной мощи у берегов и на границе Северной Кореи не производили на руководство КНДР особого впечатления. Поэтому ещё президентом Дональдом Трампом была избрана новая линия – поиска возможных компромиссов.





"Тем более, что к такой политике в отношении "крепкого орешка" (КНДР) подталкивает и стратегической намерение руководства США – создать систему альянсов и компромиссов, направленную на "окружение" и геополитическое ослабление Китайской Народной Республики, объявленной главным стратегическим оппонентом США. Для Северной Кореи в такой политике США тоже могло бы найтись место. Но все это – составляющие многослойной (многоуровневой), многоаспектной и, конечно же, многовариантной политической стратегии. Пока что лишь вновь обозначаются возможные контуры для "соблазнения" малого противника возможностью компромисса, а также для показа всему миру одного из аспектов "миролюбивых устремлений" демократической партии США", – резюмирует эксперт.





Политолог Максим Джигун считает, что для президента США Джо Байдена сегодня важно продемонстрировать намерения по ослаблению угроз со стороны Северной Кореи. И по повышению вероятности условного мира во всём мире.





Максим Джигун поясняет:

"Одним из факторов, подталкивающих к активизации переговоров с КНДР, является выход США из Афганистана, сворачивание еще ряда военных операций в разных странах. Демонстрируется общий отход от позиции разрешения тех или иных военных конфликтов силами Штатов. Несмотря на то, что значительная часть американцев поддерживала вывод войск США из Афганистана, те кадры, которые увидел весь мир в этом процессе и позже (падающие с самолетов люди, массовые убийства, давление на права и свободы жителей Афганистана со стороны "Талибана"), бьют по администрации Байдена. И ему важно показать, прежде всего, внутреннему потребителю, своим избирателям, что Америка, даже несмотря на довольно проблемный выход из Афганистана, не перестают быть условным мировым полицейским".





По словам политолога, Байден пытается продемонстрировать свое стремление не только к решению внутренних проблем, но и – глобальных, всепланетарного масштаба.





"Еще один фактор заключается в том, что чуть ли не впервые за последние десятилетия из американских президентов встречу с лидером КНДР провел Трамп – предшественник Байдена. А потому Байден в какой-то мере хочет показать, что является не хуже переговорщиком, голубем мира, чем его предшественник. Именно эти два фактора подталкивают Байдена к действиям, – уверен Максим Джигун. – И, конечно, собственно информационный повод – запуск КНДР новой ракеты".





Эксперт считает, что переговоры между лидерами США и КНДР вполне возможны. По его словам, для Северной Кореи важно показывать, что она – сильная держава. И заявления о том, что встреча может пройти без всяких условий, в каком-то роде задабривает северокорейского лидера Ким Чен Ына. И увеличивает шансы на американо-северокорейский саммит.





"Что касается возможной денуклеаризации КНДР, то шансы на это крайне малы, – говорит Максим Джигун. – Ведь Северная Корея – глубоко тоталитарное государство. А потеря своего главного рычага давления в виде ядерного оружия фактически лишает возможности общаться на равных с другими державам. И Ким Чен Ын на такое не пойдет. Возможно, удастся договориться об уменьшении количества учений, о неком сокращении количества ядерного оружия. Правда, проконтролировать это вряд ли удастся. Будучи суперизолированным государством, КНДР не станет допускать на свою территорию наблюдателей, международные организаций и т.д. Опять же, Ким Чен Ын понимает, что лишение ядерного оружия, снижение хватки режима приближает конец эпохи тоталитаризма в КНДР. А потому встреча если произойдет, то без серьезных подвижек. И каждая из сторон просто использует ее для внутренней пропаганды. Рассчитывать же на какие-то радикальные перемены, преображение КНДР, увы, не приходится".





Напомним, правительство КНДР сообщило об очередных военных испытаниях, информирует агентство Associated Press. 20 октября 2021 года Пхеньян осуществил запуск баллистической ракеты с подводной лодки. Это первое за последние два года испытание оружия такой мощности. Независимые журналисты не получили возможности наблюдать за событием собственными глазами, поэтому все свидетельства предоставлены официальным правительственным СМИ — Корейским центральным агентством новостей.

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