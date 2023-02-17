Северная Корея угрожает военными действиями США и Южной Кореи

МИД Северной Кореи предупредил, что США и Южная Корея столкнутся с беспрецедентно сильной местью, если проведут анонсированные совместные военные учения, которые КНДР расценивает как подготовку к агрессивной войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание SWI.

Диктатор КНДР Ким Чен Ин. Фото из открытых источников

МИД Северной Кореи обвинил США и Южную Корею из-за будущих совместных военных учений. Руководство КНДР уверяет, что их регион снова может оказаться в водовороте эскалационной напряженности.

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"Если это вариант США — продемонстрировать свои мышцы и противодействовать всем мышцам, то же касается и варианта КНДР", — сообщает МИД Северной Кореи и добавляют, что "реальность четко показывает, что США и Южная Корея являются заклятыми преступниками, которые намеренно нарушают мир и стабильность на Корейском полуострове".

Кроме того, Северная Корея прямо пригрозила обеим странам из-за военных учений.

"Если США и Южная Корея реализуют на практике уже объявленный план военных учений, которые КНДР расценивает как подготовку к агрессивной войне, они столкнутся с беспрецедентно упорным и сильным противодействием", — угрожает КНДР.

Войска США и Южной Кореи на следующей неделе проведут военные учения по сценарию, предусматривающему использование Северной Кореей ядерного оружия. Целью симуляции является обсуждение урегулирования кризисных ситуаций и военных ответных мер, сообщает министерство обороны Сеула. Это связано с тем, что в прошлом году Северная Корея провела рекордное количество ракетных испытаний, а также угрожала США и Южной Корее ядерным оружием.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что , по мнению ученого, экономика России падает до уровня Северной Кореи.

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