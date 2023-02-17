Северная Корея угрожает военными действиями США и Южной Кореи

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Slava Kot
МИД Северной Кореи предупредил, что США и Южная Корея столкнутся с беспрецедентно сильной местью, если проведут анонсированные совместные военные учения, которые КНДР расценивает как подготовку к агрессивной войне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание SWI.
Диктатор КНДР Ким Чен Ин. Фото из открытых источников
МИД Северной Кореи обвинил США и Южную Корею из-за будущих совместных военных учений. Руководство КНДР уверяет, что их регион снова может оказаться в водовороте эскалационной напряженности.
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Кроме того, Северная Корея прямо пригрозила обеим странам из-за военных учений.
Войска США и Южной Кореи на следующей неделе проведут военные учения по сценарию, предусматривающему использование Северной Кореей ядерного оружия. Целью симуляции является обсуждение урегулирования кризисных ситуаций и военных ответных мер, сообщает министерство обороны Сеула. Это связано с тем, что в прошлом году Северная Корея провела рекордное количество ракетных испытаний, а также угрожала США и Южной Корее ядерным оружием.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что , по мнению ученого, экономика России падает до уровня Северной Кореи.
Также "Комментарии" писали о российском бизнесмене, который утверждает, что если Украина проиграет, то будет война между США и Китаем.
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