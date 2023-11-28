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Северная Корея впервые за 60 лет сделала редкое упоминание

В Северной Корее прошли выборы, на которых обнародовали результаты инакомыслия.

сегодня, 17:40
Автор:
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Slava Kot
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Северная Корея обнародовала результаты местных выборов, в которых впервые за более чем 60 лет указала результаты избирателей, что высказались против действующей власти, чем подтвердили свое инакомыслие. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Nikkei Asia.

Северная Корея впервые за 60 лет сделала редкое упоминание

Ким Чен Ын на региональных выборах в Северной Корее. Источник: KCNA

КНДР считается одной из наиболее авторитарных стран мира, где каждый шаг граждан контролируется соответствующими организациями. Такой режим позволяет лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну сохранять полный контроль и абсолютную власть над страной, включая избирательный процесс.


Государственные СМИ КНДР обнародовали результаты региональных выборов, в которых 0,09% проголосовали против кандидатов в провинциях и 0,13% против кандидатов в городской совет. Это впервые с 1960-х годов, когда официальные источники Северной Кореи сообщили об инакомыслии среди избирателей. Участие в голосовании принял также Ким Чен Ын, бросивший свой бюллетень в зеленый ящик, указывающий поддержку кандидата, тогда как красный предназначен для голосования против.

Явка избирателей снизилась до 99,63% по сравнению с результатом 99,98%, который зафиксировали четыре года назад. Эксперты и аналитики по КНДР считают, что это признак незначительного ослабления контроля в Северной Корее, где голосование обязательно.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о 10 фактах реальной жизни и работы в Северной Корее.

Также "Комментарии" писали, что украинский генерал назвал страны, которые входят в "ось зла" России и выступают главными союзниками Кремля. По словам военного Северная Корея и Иран, это союзники РФ, которые могут поставлять в Россию оружие, что будет использовано против Украины.



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Источник: https://asia.nikkei.com/Spotlight/N-Korea-at-crossroads/North-Korea-cites-rare-dissent-in-elections-even-as-99-back-candidates
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