Си Цзиньпин собирается в Казахстан: чего ожидать от сближения КНР и Казахстана

Глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин посетит Казахстан 14 сентября. Это станет его первой заграничной поездкой с начала пандемии COVID-19, с 2020-го. Чего ожидать от сближения КНР и Казахстана? Что это значит в ракурсе российско-украинского противостояния? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Токаев и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Казахстан серьезно оценивает риски повторения украинского сценария на своей территории

Соучредитель Украинского института будущего и Центра экономического восстановления Анатолий Амелин подчеркивает, что сам по себе факт визита такого уровня – это показательный шаг. Он дает возможность оценить стратегичность потенциальной кооперации двух государств, которые являются соседями.

"Зачем это Казахстану? Он находится между Россией и Китаем. И прекрасно видит подходы РФ к организации "дружественной политики" с соседями. Учитывая, что около 30% жителей Казахстана являются этническими русскими, там достаточно активно развивались шаги РФ по укреплению "русского мира". Так что власти Казахстана здраво оценивают риски касательно агрессивных намерений России. И ищут защиту", – поясняет эксперт.

По его мнению, казахи с момента широкомасштабного российского вторжения в Украину, с 24 февраля текущего года, детально изучали подходы нашей страны с точки зрения реализации обороны. А также шаги украинских организаций по противостоянию распространения в стране русского нарратива.

"Так что, подчеркиваю, Казахстан серьезно оценивает риски повторения украинского сценария на своей территории. Исходя из этого – сближение с Китаем для Казахсана, это, в первую очередь, защита, протекция от подобных рисков", – поясняет Анатолий Амелин.

Плюс – всегда есть экономика. Ведь политика – это инструмент реализации экономических интересов.

"Масштабы экономики Китая и РФ несопоставимы. И Казахстан для себя, похоже, выстраивает конструкцию, при которой он может при поддержке КНР увеличить масштабы и возможности для своей экономики. На сегодня Казахстан не может похвастать высокотехнологическим спектром продукции. Но он богат природными ресурсами, которые также нужны Китаю, – подчеркивает эксперт. – Зачем еще Китаю сближаться с Казахстаном? Потому что тот находится в центре Евразии, к тому же, через него проходит одна из веток важнейшего для Пекина проекта "Один пояс, один путь". Через Россию китайцы остановили движение данного пути. А по Казахстану проходит ветка, которая позволяет через Каспий идти дальше. Она более дорогая, нежели российская, с точки зрения логистика, но КНР, как я понимаю, намеревается продолжать развитие данного проекта".

И, конечно, продолжает Анатолий Амелин, важны природные ресурсы. Казахстан имеет большие запасы нефти, газа, золота. Всё это очень нужно Китаю. Кроме того, Казахстан занимает одно из ведущих мест в мире по запасам урановых руд. Что также интересно КНР в рамках развития атомной промышленности.

"Резюмируя: это будет знаковый визит, который определит возможности укрепления сотрудничества между КНР и Казахстаном. А как они будут реализованы – думаю, определится в следующих шагах. Наверняка, будут созданы или анонсированы некие рабочие группы, которые детализируют форму возможного сотрудничества. Плюс, повторюсь, для Казахстана важно понимать, что он может рассчитывать на помощь Китая в случае агрессии со стороны РФ", – отмечает Анатолий Амелин.

Он также напоминает, что Казахстан долго выстраивал отношения с США, которые также готовы будут поддержать его в случае российской агрессии.

Казахстан пытается получить определенные гарантии безопасности – и падает в объятия Китая

Эксперт Украинского института политики Николай Спиридонов акцентирует, что у Китая достаточно давние партнерские отношения с Казахстаном.

"Достаточно сказать, что именно в Казахстане в 2013 году был провозглашен проект "Один пояс, один путь". И сейчас, в том числе в рамках предвыборной кампании Си Цзиньпина (как ожидается, получит беспрецедентный третий срок руководства на съезде правящей Коммунистической партии Китая, который начнется 16 октября – прим. ред.), а также продолжения проекта нового Шелкового пути, Казахстан – стратегически важен для КНР. Фактически это ворота Китая на Запад. В той же России инвестиции в данный проект КНР уже урезает, очевидно, понимая, что та оказывается во всё большей изоляции", – отмечает эксперт.

В свою очередь, продолжает он, в Казахстане сейчас опасаются амбиций Кремля, его агрессии. Казахский президент Касим-Жомарт Токаев понимает риски и угрозы, исходящие от России. Поэтому сейчас и усиливается финансирование военного блока, укрепляются отношения с США, Турцией, Китаем. То есть, ищут баланс.

"Можно вспомнить также резкие заявления Токаева в адрес российского руководства. Он уже несколько раз довольно явно "опустил" Путина, таким образом демонстрируя свою независимость и новый вектор развития Казахстана", – подчеркивает Николай Спиридонов.

По его словам, с точки зрения российско-украинского противостояния такое сближение Китая и Казахстана – позитивные знак.

"По факту, может начаться формализация их союза. А он, по сути, способен стать антироссийским. КНР пытается использовать РФ в собственных целях – покупая у нее задешево энергоресурсы, укрепляя за ее счет свои позиции по противостоянию с Западом. Ну, а Казахстан пытается получить определенные гарантии безопасности – и падает в объятия Китая. России как полноценной силы в этой схеме нет. И мы, подчеркиваю, скорее мы увидим союз против нее, чем в ее поддержку. Так что Украине следует оценивать данные процессы со сдержанным оптимизмом", – заключает Николай Спиридонов.

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