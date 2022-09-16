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Си Цзиньпин призвал Россию и другие страны работать над предотвращением "цветных революций"

Си Цзиньпин обратился к членам Шанхайской организации сотрудничества на саммите в Узбекистане.

сегодня, 15:57
Автор:

Slava Kot
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Лидер коммунистического Китая Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сделал громкое заявление о противодействии разнообразным "цветным революциям". Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на агентство Reuters.

Си Цзиньпин призвал Россию и другие страны работать над предотвращением "цветных революций"

Си Цзиньпин призвал Россию работать над предотвращением революций. Фото из открытых источников

Си Цзиньпин призывает Российскую Федерацию и других членов ШОС поддерживать друг друга против "цветных революций", которые, по словам китайского лидера, создают иностранные государства. Эти революции постоянно происходят и создают проблемы на посткоммунистическом пространстве. Все это должно быть для развития каждой страны, члена ШОС и их безопасности.

Интересно, что в своей речи Си Цзиньпин не упомянул об Украине, в которую 24 февраля вторглась РФ, якобы для демилитаризации, денацификации и защиты русскоговорящего населения. Китайский деятель также поделился планами о создании центра из 2000 сотрудников для борьбы против терроризма в мире. Также лидер Китая упомянул об инициативе безопасности, о которой объявлял в апреле. Суть ее состоит в том, чтобы ни одна страна не должна укреплять безопасность через другие государства.

Завершил свою речь Си Цзиньпин словами о крепкой китайской экономике, которая еще имеет большой потенциал для роста и анонсировал помощь для развивающихся стран. Китай планирует выделить им зерна на сумму в 214 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел конфликт на границе государств. Интересно, что выстрелы проходят между членами ОДКБ – аналога НАТО, а также всего в 300 км от встречи азиатских лидеров в Самарканде. На саммите Шанхайской организации сотрудничества также присутствуют президенты обеих стран, между которыми происходит стрельба.



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Источник: https://news.yahoo.com/chinas-xi-says-china-help-082310733.html
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