Си Цзиньпин призвал Россию и другие страны работать над предотвращением "цветных революций"

Лидер коммунистического Китая Си Цзиньпин на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) сделал громкое заявление о противодействии разнообразным "цветным революциям". Об этом сообщает издание "Комментарии" со ссылкой на агентство Reuters.

Си Цзиньпин призвал Россию работать над предотвращением революций. Фото из открытых источников

Си Цзиньпин призывает Российскую Федерацию и других членов ШОС поддерживать друг друга против "цветных революций", которые, по словам китайского лидера, создают иностранные государства. Эти революции постоянно происходят и создают проблемы на посткоммунистическом пространстве. Все это должно быть для развития каждой страны, члена ШОС и их безопасности.

Интересно, что в своей речи Си Цзиньпин не упомянул об Украине, в которую 24 февраля вторглась РФ, якобы для демилитаризации, денацификации и защиты русскоговорящего населения. Китайский деятель также поделился планами о создании центра из 2000 сотрудников для борьбы против терроризма в мире. Также лидер Китая упомянул об инициативе безопасности, о которой объявлял в апреле. Суть ее состоит в том, чтобы ни одна страна не должна укреплять безопасность через другие государства.

Завершил свою речь Си Цзиньпин словами о крепкой китайской экономике, которая еще имеет большой потенциал для роста и анонсировал помощь для развивающихся стран. Китай планирует выделить им зерна на сумму в 214 млн долларов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что между Кыргызстаном и Таджикистаном произошел конфликт на границе государств. Интересно, что выстрелы проходят между членами ОДКБ – аналога НАТО, а также всего в 300 км от встречи азиатских лидеров в Самарканде. На саммите Шанхайской организации сотрудничества также присутствуют президенты обеих стран, между которыми происходит стрельба.

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