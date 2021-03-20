Сильное землетрясение в Японии, жителей эвакуируют: видео с места событий

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Таисия Ерохина
Землетрясение
магнитудой 6,9 потрясло сегодня, 20 марта, северо-восток Японии. Об этом
передает The Japan Times.
Фото: The Japan Times
Так, сильное
землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов северо-востока Японии на
глубине 59 км. Это случилось чуть более чем через месяц после землетрясения
аналогичного масштаба, поразившего регион.
В префектуре Мияги, где уже есть как минимум один пострадавший, землетрясение имело силу от 5 до 7 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности.
Метеорологическое
агентство выпустило предупреждение о цунами. Но сообщается, что материального
ущерба от изменений уровня моря не ожидается.
В связи с предупреждением о цунами город Ватари эвакуирует 2527 домов и 6911 жителей.
По данным NHK,
двести домов в Курихара оказались обесточенными. Кроме того, землетрясение
привело к остановке работы некоторых железнодорожных линий. Но никаких ЧП на
атомных станциях в восточной и северо-восточной части страны обнаружено не
было.
Центральное
правительство уже создало центр кризисного управления. В Офунато, префектура
Иватэ, где уровень землетрясения составил 5 баллов, городские власти открыли
центры эвакуации в 69 местах.
Немного потрясло
и Токио. Там зафиксирована активность до 3 баллов.
Отмечается, что
это землетрясение произошло через девять дней после того, как в регионе вспоминали
10-ю годовщину Великого землетрясения в Восточной Японии. В тот раз магнитуда
доходила до 9 баллов, а цунами и ядерная катастрофа буквально опустошили регион
и привели к гибели более 15 тысяч человек.
Ранее сообщалось,
что в восточной части Кубы, поблизости города Моа, упал
и взорвался метеорит. По словам очевидцев происшествия, на небе было видно
красное и белое свечение, а после его снижения произошел громкий взрыв.
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