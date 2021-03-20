Сильное землетрясение в Японии, жителей эвакуируют: видео с места событий

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Фото: The Japan Times

Так, сильное землетрясение магнитудой 6,9 произошло у берегов северо-востока Японии на глубине 59 км. Это случилось чуть более чем через месяц после землетрясения аналогичного масштаба, поразившего регион.

В префектуре Мияги, где уже есть как минимум один пострадавший, землетрясение имело силу от 5 до 7 баллов по японской шкале сейсмической интенсивности.





Метеорологическое агентство выпустило предупреждение о цунами. Но сообщается, что материального ущерба от изменений уровня моря не ожидается.

В связи с предупреждением о цунами город Ватари эвакуирует 2527 домов и 6911 жителей.





По данным NHK, двести домов в Курихара оказались обесточенными. Кроме того, землетрясение привело к остановке работы некоторых железнодорожных линий. Но никаких ЧП на атомных станциях в восточной и северо-восточной части страны обнаружено не было.

Центральное правительство уже создало центр кризисного управления. В Офунато, префектура Иватэ, где уровень землетрясения составил 5 баллов, городские власти открыли центры эвакуации в 69 местах.

Немного потрясло и Токио. Там зафиксирована активность до 3 баллов.

Отмечается, что это землетрясение произошло через девять дней после того, как в регионе вспоминали 10-ю годовщину Великого землетрясения в Восточной Японии. В тот раз магнитуда доходила до 9 баллов, а цунами и ядерная катастрофа буквально опустошили регион и привели к гибели более 15 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что в восточной части Кубы, поблизости города Моа, упал и взорвался метеорит. По словам очевидцев происшествия, на небе было видно красное и белое свечение, а после его снижения произошел громкий взрыв.

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