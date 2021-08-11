Скульптуру японской художницы смыло в море тайфуном: момент сняли на видео

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Ольга Чародий
Произведение знаменитой японской художницы Яей Кусама "Желтая
тыква" смыло в море во время тайфуна, обрушившегося японское побережье 9
августа. Пользователи социальных сетей делились видео, где скульптуру бросало
волнами о прибрежные камни.
Желтая тыква - фото из открытых источников
Скульптура "Желтая тыква" была установлена на
берегу острова Наосима в префектуре Кагава на острове Сикоку в 1994 году. С тех
пор она стала значимой достопримечательностью для туристов и всех, кто
интересуется современным искусством. Но у тайфуна были свои планы на нее, что и
видно на видео, опубликованном в сети.
Артобъект достигал 2 метров в высоту и 2,5 метра в ширину и стоял на пирсе. Сильные волны и ветер, которые принес тайфун, смогли отделить его от основания и унести в море. Известно, что "Желтая тыква" не закреплен плотно на своем фундаменте. В сезон тайфунов ее обычно убирают, но на этот раз шторм накрыл префектуру слишком внезапно.
Непогода нанесла скульптуре ощутимый вред: ее несколько раз ударило о камни. К счастью, "Тыква" смогли выловить и спасти. Теперь его ожидает реставрация, но затем скульптуру вернут на всеобщее обозрение. Предполагается, что ее установят на прежнее место.
Напомним, в Италии было продано необычную невидимую скульптуру за 15 000 евро (503 000 гривен). Проект называется I am — "Я". О ситуации сообщает издание Italy 24 News. Известно, что произведение искусства приобрели за сумму, которая в 2,5 раза превышает первоначальную. Автором скульптуры является итальянский художник Сальваторе Гаран. Аукцион организовал дом Art-Rite, который занимается исключительно современным искусством. Главное доказательство того, что человек купил невидимую скульптуру, стал сертификат, подтверждающий право собственности. По словам художника, его произведение поместится только в частном доме — в пространстве 1,5×1,5 метра.
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