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Главная Новости Мир Азия Скульптуру японской художницы смыло в море тайфуном: момент сняли на видео
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Скульптуру японской художницы смыло в море тайфуном: момент сняли на видео

Скульптура "Желтая тыква" была установлена на берегу острова Наосима

сегодня, 01:04
Автор:

Ольга Чародий

Произведение знаменитой японской художницы Яей Кусама "Желтая тыква" смыло в море во время тайфуна, обрушившегося японское побережье 9 августа. Пользователи социальных сетей делились видео, где скульптуру бросало волнами о прибрежные камни.

Скульптуру японской художницы смыло в море тайфуном: момент сняли на видео

Желтая тыква - фото из открытых источников

Скульптура "Желтая тыква" была установлена ​​на берегу острова Наосима в префектуре Кагава на острове Сикоку в 1994 году. С тех пор она стала значимой достопримечательностью для туристов и всех, кто интересуется современным искусством. Но у тайфуна были свои планы на нее, что и видно на видео, опубликованном в сети.

Артобъект достигал 2 метров в высоту и 2,5 метра в ширину и стоял на пирсе. Сильные волны и ветер, которые принес тайфун, смогли отделить его от основания и унести в море. Известно, что "Желтая тыква" не закреплен плотно на своем фундаменте. В сезон тайфунов ее обычно убирают, но на этот раз шторм накрыл префектуру слишком внезапно.

Непогода нанесла скульптуре ощутимый вред: ее несколько раз ударило о камни. К счастью, "Тыква" смогли выловить и спасти. Теперь его ожидает реставрация, но затем скульптуру вернут на всеобщее обозрение. Предполагается, что ее установят на прежнее место.

Напомним, в Италии было продано необычную невидимую скульптуру за 15 000 евро (503 000 гривен). Проект называется I am — "Я". О ситуации сообщает издание Italy 24 News. Известно, что произведение искусства приобрели за сумму, которая в 2,5 раза превышает первоначальную. Автором скульптуры является итальянский художник Сальваторе Гаран. Аукцион организовал дом Art-Rite, который занимается исключительно современным искусством. Главное доказательство того, что человек купил невидимую скульптуру, стал сертификат, подтверждающий право собственности. По словам художника, его произведение поместится только в частном доме — в пространстве 1,5×1,5 метра.


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Источник: https://www.instagram.com/avant.arte/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c4b25b96-eaf4-47ac-9e75-1beda41ce6e0
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