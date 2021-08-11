Скульптуру японской художницы смыло в море тайфуном: момент сняли на видео

Произведение знаменитой японской художницы Яей Кусама "Желтая тыква" смыло в море во время тайфуна, обрушившегося японское побережье 9 августа. Пользователи социальных сетей делились видео, где скульптуру бросало волнами о прибрежные камни.

Желтая тыква - фото из открытых источников

Скульптура "Желтая тыква" была установлена ​​на берегу острова Наосима в префектуре Кагава на острове Сикоку в 1994 году. С тех пор она стала значимой достопримечательностью для туристов и всех, кто интересуется современным искусством. Но у тайфуна были свои планы на нее, что и видно на видео, опубликованном в сети.

Артобъект достигал 2 метров в высоту и 2,5 метра в ширину и стоял на пирсе. Сильные волны и ветер, которые принес тайфун, смогли отделить его от основания и унести в море. Известно, что "Желтая тыква" не закреплен плотно на своем фундаменте. В сезон тайфунов ее обычно убирают, но на этот раз шторм накрыл префектуру слишком внезапно.

Непогода нанесла скульптуре ощутимый вред: ее несколько раз ударило о камни. К счастью, "Тыква" смогли выловить и спасти. Теперь его ожидает реставрация, но затем скульптуру вернут на всеобщее обозрение. Предполагается, что ее установят на прежнее место.

Италии было продано необычную невидимую скульптуру за 15 000 евро (503 000 гривен). Проект называется I am — "Я". О ситуации сообщает издание Italy 24 News.

Известно, что произведение искусства приобрели за сумму, которая в 2,5 раза превышает первоначальную. Автором скульптуры является итальянский художник Сальваторе Гаран . Аукцион организовал дом Art-Rite, который занимается исключительно современным искусством. Главное доказательство того, что человек купил невидимую скульптуру, стал сертификат, подтверждающий право собственности. По словам художника, его произведение поместится только в частном доме — в пространстве 1,5×1,5 метра.

Напомним, в

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