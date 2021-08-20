Почему Турция может признать власть талибов в Афганистане

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Хмільовська Інна
Турция приветствует умеренные заявления лидеров Талибана, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он сказал, что военное присутствие Турции в Афганистане укрепит позиции новой администрации Кабула на международной арене. Об этом сообщает турецкое информагентство Anadolu.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото с открытых источников
Что касается безопасности кабульского аэропорта, он сказал, что Турция строит свои планы в соответствии с новыми реалиями, возникающими в этой области, и, соответственно, продолжает переговоры.
Эрдоган подчеркнул, что приоритетом Турции является обеспечение мира и безопасности турок в Афганистане, добавив, что к настоящему времени из страны эвакуированы 552 турецких гражданина.
Турецкий лидер сказал, что, скорее всего, к выходным он поговорит с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом России Владимиром Путиным.
В рамках мирного соглашения, достигнутого в феврале 2020 года между США и Талибаном, в этом году международные силы начали вывод из Афганистана. В соглашении предусматривалось, что "Талибан" не нацелен на иностранные силы, но не было никаких положений о его действиях в отношении афганских сил безопасности.
Продолжая переговоры с правительством в Дохе, Катар, талибы с июня активизировали свои атаки, взяв под свой контроль многие районы и провинциальные центры в прошлом месяце. В воскресенье талибы взяли под свой контроль столицу Кабул, а президент Ашраф Гани и другие ключевые официальные лица покинули страну.
Турция прилагает "большие усилия" для повышения эффективности борьбы с нелегальной миграцией, Эрдоган сказал: "Мы приняли различные меры для усиления безопасности границ". Он сказал, что пограничная стена будет построена вдоль четырех турецких провинций на границе с Ираном — Агри, Хаккари, Игдыр и Ван. Президент сказал, что части стены в Агри и Игдыре были завершены, а в Хаккари работы завершены.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, какое неожиданное заявление о судьбе военнослужащих США в Афганистане совсем недавно сделал Байден. Подробности — в нашем материале.
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