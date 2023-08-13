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Союзник России нанес серьезный удар по "Газпрому"

"Газпром" не будет пользоваться трубопроводом в Средней Азии

сегодня, 17:10
Автор:
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Лиля Воробьева
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Россию не собираются подключать к трубопроводу Туркменистана. Об этом сообщает The Moscow Times с появлением на заявление МИД этой страны.

Союзник России нанес серьезный удар по "Газпрому"

Туркменистан отказался перекачивать российский газ в Китай (фото из открытых источников)

В главном дипломатическом ведомстве Туркменистана заявили, что планы Кремля по расширению "газового союза" неприемлемы ввиду собственных интересов страны. Ранее РФ пригласила в этот союз Казахстан и Узбекистан.


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"В действующую схему распределения объемов поставляемого в Китай газа планы по расширению состава участников проекта газопровода "Туркменистан — Китай" не входят", — говорится в заявлении МИД.

Газ в Китай по трубопроводу поставляют Туркменистан, Казахстан и Узбекистан. Его построили китайская компания CNPC и государственный Туркменгаз. Из 55 млрд кубометров в год на долю Туркменистана приходится 40 млрд кубов, а остальные поставляют Узбекистан и Казахстан.

Кремль придумал план, который заключался в том, что поставлять больше газа в Казахстан и Узбекистан, а лишние объемы из этих стран отправить в Китай.

В МИД Туркменистана отметили, что какие-либо изменения в схемах и объемах поставок должны быть согласованы с ними, но пока таких переговоров не проводились.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Газпром" перекрыл газ "дружественной стране" России. Российский "Газпром" остановил подачу газа в Армению из-за магистрального газопровода "Северный Кавказ — Закавказье" в связи с ремонтными работами. Об этом сообщает "Газпром Армения", на период проведения ремонтных работ по газоснабжению потребителей республики. будет осуществляться из внутренних резервов. Ограничения потребителей не предусматриваются. Возобновить подачу горючего планируют 4 мая.



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Источник: https://www.moscowtimes.ru/2023/08/13/turkmenistan-otkazalsya-kachat-rossiiskii-gaz-v-kitai-a51834
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