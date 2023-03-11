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Союзник России опробовал аналог ракет ATACMS

КНДР провела испытания пусковых установок KN-24, называемых южнокорейским аналогом ATACMS.

сегодня, 20:30
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Автор:

Slava Kot

10 марта Северная Корея произвела масштабные запуски ракет, среди представленной техники были единицы, произведшие шесть выстрелов баллистическими ракетами. Их дальность составила 110 км. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание DefenseExpress.

Союзник России опробовал аналог ракет ATACMS

Корейский ракетный комплекс KN-24 Фото из открытых источников

На испытании ударов по "вражеским аэропортам" присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын и его дочь, наблюдавшие за запуском по меньшей мере шести тактических ракет.


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"Нанесли мощный залп по цели в Западном море Кореи, установленной путем имитации основных позиций оперативного аэродрома противника", — сообщает военный штаб Северной Кореи.

Вероятно, ракетные снаряды были запущены из комплекса KN-24. Его первая демонстративная версия была показана в 2019 году. Эта разработка создана на базе комплекса "Точка-У". Как сообщает Defense Express в 2020 году испытание оружия показало расстояние около 400 км, из-за чего систему KN-24 начали сравнивать с южнокорейским аналогом ATACMS.

Испытания КНДР, вероятно, намекают на заявления США и Южной Кореи, которые усиливают военное сотрудничество на фоне агрессивных действий Северной Кореи.

"Пхеньян, похоже, посылает сообщения о том, что он способен одновременно обстрелять южнокорейские авиабазы несколькими тактическими ядерными боеприпасами "на первых минутах войны", — отмечает старший научный сотрудник программы ядерной политики Стентона Анкит Панда.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Иран заключил контракт с Россией на покупку истребителей для своей армии.

Также "Комментарии" писали, что Россия отправляет захваченное западное оружие с поля боя в Иран.



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Источник: https://defence-ua.com/news/odin_iz_sojuznikiv_rf_teper_maje_svij_analog_atacms_scho_mozhe_striljati_minimum_na_110_km-10920.html
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