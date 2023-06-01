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Спецслужбы Южной Кореи раскрыли некоторые секреты Ким Чен Ына: весит 140 кг

Южная Корея активно собирала медицинскую информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына.

сегодня, 18:10
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Автор:

Slava Kot

По оценкам спецслужб Южной Кореи, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын весит около 140 кг, страдает бессонницей, алкоголем и курением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Спецслужбы Южной Кореи раскрыли некоторые секреты Ким Чен Ына: весит 140 кг

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Исполнительный секретарь парламентского комитета Ю Санг-Бам сообщил, что Южная Корея активно собирала последнюю медицинскую информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына. По их данным, руководитель КНДР страдает от сильной бессонницы, поэтому использует лекарства для сна на основе золпидема.


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Представители спецслужб указывают, что у северокорейского диктатора усиливается зависимость от алкоголя и никотина. Такие выводы удалось сделать на основе данных об увеличении импорта иностранных сигарет, в частности, Marlboro и Dunhill.

Кроме того, южнокорейские службы провели анализ фото с помощью искусственного интеллекта и выяснили, что вес Ким Чен Ына составляет около 140 кг.

"С конца прошлого года на руках и руках головы Кима постоянно наблюдаются царапины и кровоподтеки, которые, вероятно, являются сочетанием аллергии и вызванного стрессом дерматита", — сообщил Ю Санг-Бам.

Несмотря на это, сама Северная Корея страдает продовольственным кризисом, а количество смертей от голода увеличилось втрое по сравнению с прошлыми годами. Это связано с тем, что мировые цены на кукурузу и рис выросли на 60% и 30% соответственно.

Ранее портал "Комментарии" говорил о безжалостном режиме Ким Чен Ына: шокирующее наказание для двухлетнего ребенка.

Также "Комментарии" писали, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын поздравил своего коллегу президента России Владимира Путина с Днем победы.



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Источник: https://www.reuters.com/world/asia-pacific/south-korea-uses-ai-measure-north-korean-leaders-weight-lawmaker-says-2023-05-31/
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