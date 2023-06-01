Спецслужбы Южной Кореи раскрыли некоторые секреты Ким Чен Ына: весит 140 кг

По оценкам спецслужб Южной Кореи, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын весит около 140 кг, страдает бессонницей, алкоголем и курением. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство Reuters.

Лидер КНДР Ким Чен Ын. Фото из открытых источников

Исполнительный секретарь парламентского комитета Ю Санг-Бам сообщил, что Южная Корея активно собирала последнюю медицинскую информацию о состоянии здоровья Ким Чен Ына. По их данным, руководитель КНДР страдает от сильной бессонницы, поэтому использует лекарства для сна на основе золпидема.

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Представители спецслужб указывают, что у северокорейского диктатора усиливается зависимость от алкоголя и никотина. Такие выводы удалось сделать на основе данных об увеличении импорта иностранных сигарет, в частности, Marlboro и Dunhill.

Кроме того, южнокорейские службы провели анализ фото с помощью искусственного интеллекта и выяснили, что вес Ким Чен Ына составляет около 140 кг.

"С конца прошлого года на руках и руках головы Кима постоянно наблюдаются царапины и кровоподтеки, которые, вероятно, являются сочетанием аллергии и вызванного стрессом дерматита", — сообщил Ю Санг-Бам.

Несмотря на это, сама Северная Корея страдает продовольственным кризисом, а количество смертей от голода увеличилось втрое по сравнению с прошлыми годами. Это связано с тем, что мировые цены на кукурузу и рис выросли на 60% и 30% соответственно.

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