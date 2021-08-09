Справил нужду на ковёр: в Пакистане мусульмане требуют казнить восьмилетнего мальчика

В Пакистане разъяренная толпа мусульман требует казни ребёнка. Об этом сообщает издание Daily Mail.

В Пакистане толпа мусульман требует казнить ребёнка. Фото: REUTERS

Толпа напала на индуистский храм в городе Бхонг после решения суда, выпустившего под залог восьмилетнего мальчишку, который ранее был обвинён в богохульстве. Требованием толпы является смертная казнь для подозреваемого.

На данный момент мальчик со своей семьей находится под защитой государства, а в район, где продолжаются беспорядки, направили военизированные формирования.

Сообщается, что в прошлом месяц мальчик был задержан. Его обвинили в том, что он умышленно справил нужду на ковёр в библиотеке религиозной школы, где хранились священные книги.

Как заявляют в мусульманской общине, подозреваемый совершил богохульство, а за данное преступление в Пакистане грозит смертная казнь.

Родственники ребёнка рассказали, что он до сих пор не может понять, в чем именно заключалось его преступление и почему он находился под стражей на протяжении недели.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Пакистане на автодороге прогремел взрыв. Сообщается, что в городе Гуджранвала грузовик столкнулся с фургоном. Сразу после сильного удара раздался взрыв газовых баллонов, которые находились в задней части второго транспортного средства. В результате происшествия погибло по меньшей мере 10 человек и еще несколько были доставлены в больницы в критическом состоянии. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

Также портал "Комментарии" информировал о том, что в Пакистане подорвался автобус с китайскими инженерами. Сообщается, что они направлялись в город Дасу для строительства дамбы. В результате взрыва погибло как минимум 10 человек и еще многие получили ранения разной степени тяжести. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Потерпевших доставили в больницы медики, которые прибыли на место случившегося. Подробнее об этом читайте в нашей статье.

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