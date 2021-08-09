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Главная Новости Мир Азия В Пакистане прогремел взрыв: много погибших и раненых
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В Пакистане прогремел взрыв: много погибших и раненых

Во время ДТП взорвались газовые баллоны внутри автофургона

сегодня, 12:46
Автор:

Денис Подставной

В Пакистане подорвался автобус с людьми внутри. Об этом сообщает издание 24newshd. 

В Пакистане прогремел взрыв: много погибших и раненых

Взрыв фургона в Пакистане. Фото: Global Look Press/Umar Qayyum/ZUMAPRESS.com

Как стало известно, инцидент произошел вчера, 8 августа в пакистанском городе Гуджранвала, что находится в провинции Пенджаб. Сообщается, что на автодороге произошло столкновение автофургона с грузовиком. Сразу после столкновения раздался взрыв газовых баллонов, которые были установлены в задней части первого транспортного средства. 

В результате ДТП погибло, как минимум десять человек. Еще семеро были доставлены в ближайшее медицинское учреждение медиками, которые прибыли на место инцидента. Один из пострадавших вскоре погиб от полученных травм. Состояние остальных медики оценивают, как критическое. На данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства события. 

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что в Латвии потерпел крушение небольшой частный самолет. На его борту находилось два члена экипажа. Сообщается, что летательный аппарат разбился вскоре после взлёта. Согласно предварительной информации катастрофа могла произойти из-за проблем с двигателем самолета. В результате авиакатастрофы погиб один человек. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 

Также портал "Комментарии" информировал о том, что гражданин Украины в Польше попал в серьёзное ДТП. Сообщается, что инцидент произошел в городе Серакув. Там 30-летний украинец, находясь за рулём легкового автомобиля, на большой скорости врезался в стену жилого дома. От сильного удара разрушилась часть стены здания. В этот момент дома находились хозяева. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



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Источник: https://www.24newshd.tv/08-Aug-2021/10-die-as-passenger-van-cylinder-explodes-in-gujranwala
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